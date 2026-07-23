Casi 11,000 hondureños están esperando para ser operados, revela la ASJ

Tegucigalpa, Honduras.- Los mecanismos de emergencia aprobados por el Gobierno en los primeros meses del año no han logrado los resultados esperados para revertir el sufrimiento de miles de hondureños que permanecen en espera de una cirugía, aseguró la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ). De acuerdo a un informe presentado este jueves 23 de julio por la organización de sociedad civil, la lista de espera quirúrgica pasó de 10,902 pacientes en enero de este año a 10,948 personas al cierre de junio. De este grupo, el 48%, que significa un total de 5,251 pacientes, se encuentra en mora quirúrgica tras haber superado el tiempo médicamente aceptable para sus intervenciones, que es de aproximadamente 90 días.

"Pasar de un 52% a un 48% demuestra resultados limitados. El proceso ha sido lento y no refleja un cambio real en la atención. Hoy hay más pacientes esperando una cirugía que al inicio de la administración. Es decir, no estamos teniendo los resultados esperados", lamentó Blanca Munguía, directora de salud de la ASJ.

Esta problemática impacta con severidad a los hospitales de especialidades, los cuales concentran el 69% (3,598 casos) de la mora nacional, destacando de forma alarmante el Instituto Nacional Cardiopulmonar (El Toráx) con un 86% de rezago en su lista de espera, dio a conocer la asociación. El informe indica que al incremento de pacientes se le suma una evidente reducción en la capacidad operativa de la red hospitalaria pública. En octubre de 2025 se registraban 41 quirófanos inhabilitados; sin embargo, para marzo de 2026 la cifra subió a 46 quirófanos fuera de servicio a nivel nacional. La pérdida de capacidad instalada ocurre a pesar de que la Secretaría de Salud (Sesal) aprobó la Ley de Medidas Excepcionales en febrero y la firma del fideicomiso en marzo, con lo cual el gobierno generó una alta expectativa, revela ASJ. La brecha se profundiza en las cirugías electivas, pues en el mes de junio se inscribieron 2,697 nuevos pacientes para operar, pero el sistema público únicamente logró realizar 1,401 procedimientos.