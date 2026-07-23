BANHPROVI impulsará financiamiento de $400 millones para viviendas en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Con el objetivo de ampliar el acceso al crédito habitacional para el plan "Honduras Tiene Casa", el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) impulsó la ejecución de un financiamiento de $400 millones, aprobado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). El financiamiento permitirá fortalecer la estrategia gubernamental para facilitar el acceso a soluciones habitacionales mediante mecanismos de crédito, subsidios y garantías dirigidos a miles de familias hondureñas. "Este importante avance es el resultado de un proceso de trabajo técnico e interinstitucional que se ha venido desarrollando durante los últimos meses", expresó el presidente ejecutivo de BANHPROVI, Sergio Amaya.

La aprobación de los recursos fue oficializada durante una sesión del Directorio de CAF celebrada en Ciudad de México, en la que también participó el secretario de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, y la secretaria de Vivienda y Asentamientos Humanos, Francis Argeñal. Amaya explicó que la aprobación fue precedida por reuniones de coordinación, análisis y planificación entre BANHPROVI, CAF y las instituciones involucradas, con el propósito de estructurar el componente financiero que respaldará la política pública de acceso a vivienda.