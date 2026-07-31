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Defensa de Luis Redondo presentará recurso de amparo para acceder al expediente de investigación

La defensa del expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, informó que presentará un recurso de amparo ante la CSJ para solicitar acceso al expediente de la investigación que lleva el Ministerio Público

  • Actualizado: 31 de julio de 2026 a las 15:25
Defensa de Luis Redondo presentará recurso de amparo para acceder al expediente de investigación

Defensa de Redondo confirma recurso de amparo y audiencia el próximo 7 de agosto.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- La defensa legal del expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, anunció que la próxima semana interpondrá un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con el objetivo de obtener acceso al expediente de la investigación que desarrolla el Ministerio Público en su contra.

El abogado Juan Fernando Molina informó este viernes que el equipo legal agotó las gestiones ante el Ministerio Público, luego de solicitar en reiteradas ocasiones acceso a la documentación relacionada con el caso sin recibir una respuesta favorable.

Según el profesional del derecho, la negativa del ente acusador impide a la defensa conocer el contenido de la investigación y limita la preparación de una estrategia jurídica.

"El Ministerio Público argumenta que él (Redondo) no tiene calidad de investigado, que no está en la obligación de proporcionarnos el expediente y también fundamenta por salvaguardar el expediente", manifestó Molina.

El abogado sostuvo que acudirá a la Corte Suprema de Justicia para solicitar la protección del derecho a la defensa y al debido proceso de su representado.

Asimismo, confirmó que el próximo 7 de agosto está programada una audiencia de diligencias prejudiciales, durante la cual se juramentará a un perito como parte del proceso.

La defensa reiteró que continuará utilizando los recursos legales disponibles para acceder a la información relacionada con la investigación y preparar la estrategia jurídica de Luis Redondo.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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