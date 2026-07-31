Gianni Infantino y la FIFA declinan vender el Mundial a inversores privados

Tegucigalpa, Honduras.- El New York Post adelantó que finalmente Gianni Infantino declinó su idea de vender parte del Mundial a inversores privados, idea que fue rechazada por la UEFA, Concacaf y la Confederación Asiática. "El polémico plan de la FIFA para vender una parte de su imperio empresarial a inversores externos se ha venido abajo tras una rebelión abierta de dirigentes futbolísticos de todo el mundo —y una profunda división entre los altos ejecutivos del organismo—", indicó el famoso medio de comunicación de Estados Unidos.

New York Post recordó que la FIFA pretendía recaudar hasta 4,200 millones de dólares mediante la venta de una participación de aproximadamente el 20% del grupo. "El acuerdo, en el que participaba una firma dirigida por el inversor de capital riesgo neoyorquino Joshua Kushner, ha quedado descartado, según cuatro fuentes conocedoras del asunto", puntualizó el medio. "No lo ven claro. De ninguna manera quieren seguir involucrados en este lío", señaló una fuente a New York Post. "Kushner encontrará otra forma de participar en este sector. Esto se está convirtiendo en una pesadilla para la imagen de marca", añadió.

La propuesta fallida contemplaba que la FIFA —una organización sin ánimo de lucro según la legislación suiza— transfiriera sus activos más lucrativos (derechos de televisión, acuerdos de patrocinio, licencias y venta de entradas) a una nueva entidad denominada FIFA Forward Enterprise, abonó el medio.

Postura

En las últimas horas, la FIFA tuvo que salir al paso ante la oleada de críticas a defender que su proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE) no pretende vender el fútbol ni ceder el control de su gobernanza. La entidad reconoció en un comunicado que respeta los comentarios y las preocupaciones expresadas públicamente y aseguró que la creación de FFE solo avanzará si cuenta con el respaldo de la mayoría de las asociaciones. "Nadie está vendiendo fútbol. Esto no es algo que la FIFA jamás consideraría", explicó la organización.