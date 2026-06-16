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Mundial 2026: Irán no se queda callada y atiza contra Gianni Infantino y Estados Unidos

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, fue al vestuario de Irán y estos no se quedaron callados por el trato en Estados Unidos

  • Actualizado: 16 de junio de 2026 a las 14:10
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La Selección de Irán no se anduvo por las ramas y atizó contra Estados Unidos y Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Tras haber empatado 2-2 vs Nueva Zelanda, pasó algo inaudito en el vestuario iraní y el seleccionado no se quedó callado.

Foto: El Heraldo
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Irán empató 2-2 ante Nueva Zelanda en actividad del grupo G donde también empató Bélgica y Egipto con marcador de 1-1.

Foto: EFE
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El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sorprendió al visitar el vestuario de la Selección de Irán después del empate 2-2 frente a Nueva Zelanda en su debut en el Mundial 2026 por el grupo G.

 Foto: Cortesía redes
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El dirigente suizo compartió unos minutos con los jugadores y el cuerpo técnico en medio de las dificultades logísticas y migratorias que ha enfrentado la delegación iraní durante el torneo.

 Foto: EFE
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Ante los futbolistas, el máximo dirigente del fútbol mundial expresó su admiración por el esfuerzo realizado y les recordó el impacto que tiene su participación en la Copa del Mundo.

 Foto: EFE
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"Todos sabemos por lo que pasas. Lo entiendo. Pero son más fuertes que todo y envían un mensaje fuerte a todo el mundo. Esta noche han unido a todo el estadio aquí. Están escribiendo historia y todo el mundo los está observando", afirmó Infantino.

 Foto: Cortesía redes
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Más allá de los mensajes de apoyo, la reunión sirvió para que el seleccionador Amir Ghalenoei trasladara directamente sus preocupaciones por las complicaciones que ha enfrentado la delegación desde su llegada al Mundial.

 Foto: Cortesía redes
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Ghalenoei aseguró que Irán es "la selección más oprimida del Mundial" y pidió a la FIFA intervenir para garantizar condiciones de competencia equitativas.

 Foto: Cortesía redes
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"Teníamos que estar dos días, viajamos ayer a la mañana y recién a la tarde estuvimos listos para entrenar. No son justas estas cosas", expresó Mohebi, otro de los futbolistas.

 Foto: Cortesía redes
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De su lado, Mehdi Taremi, capitán de Irán, manifestó: "El Mundial es un desastre para nosotros. No queremos tener excusas, pero no es una competición justa".

Foto: EFE
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