Concacaf rechaza propuesta de Infantino de vender el Mundial a inversores privados

Miami, Estados Unidos.- La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), reunida de forma extraordinaria, decidió rechazar por unanimidad la propuesta de la FIFA y su presidente Gianni Infantino de vender el Mundial de fútbol a inversores privados a través del programa 'FIFA Forward Enterprise'. "Concacaf y sus 41 asociaciones miembro han rechazado la propuesta. Concacaf se reafirma en que el futuro del fútbol - y su principal activo - debe permanecer en manos de la familia del fútbol", reza el comunicado publicado por el organismo.

Las 41 federaciones nacionales pertenecientes a la Concacaf se reunieron este jueves para deliberar sobre la propuesta de Infantino de crear FIFA Forward Enterprise (FFE), filial que planea una captación inicial de capital de hasta 4.200 millones de dólares, con una valoración de 20.000 millones, mediante inversores a largo plazo con participaciones minoritarias. La FIFA rechaza que el Mundial esté en venta y tampoco su gestión. Afirma que los fondos de FFE se repartirían a las federaciones mediante el programa FIFA Forward ya existente, que aumentaría de 8 millones de dólares por federación en el ciclo 2023-2026 a 20 millones en el de 2027-2030.