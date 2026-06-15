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La increíble propuesta de Gianni Infantino que involucra a Israel, Palestina y Estados Unidos

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, está presionando para que su propuesta se realice en septiembre

  • Actualizado: 15 de junio de 2026 a las 10:41
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Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ha realizado una increíble propuesta que involucra a Israel, Palestina y Estados Unidos. La propuesta está dando de qué hablar a nivel mundial.

Foto: Generada con IA Gemini
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Fue el medio inglés The Athletic quien hizo eco de la propuesta del máximo jerarca de la FIFA, quien busca que haya una buena relación entre Israel y Palestina.

Foto: EFE
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El citado medio precisó que la FIFA propuso que el partido inaugural de su primer festival de fútbol Sub-15 sea Israel contra Palestina. ¿Dónde? En Estados Unidos.

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El nuevo torneo está programado para celebrarse en Estados Unidos en septiembre y está abierto a todas las 211 asociaciones miembro de la FIFA, incluida Rusia, informó The Athletic.

 Foto: EFE
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El proyecto es impulsado directamente por Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien busca posicionar al fútbol juvenil como una herramienta para promover mensajes de paz y convivencia.

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La idea del organismo es que el torneo tenga formato de “festival global” y reúna a selecciones de todo el mundo en una competencia que podría tener a Miami como sede principal. Se busca que el primer juego sea entre Israel y Palestina.

Foto: Cortesía redes
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La propuesta aparece semanas después de un momento incómodo en el 76° Congreso de la FIFA, realizado en Vancouver. En ese momento Infantino intentó coordinar un apretón de manos entre representantes de Israel y Palestina, pero la escena terminó frustrada cuando Jibril Rajoub, titular de la Asociación Palestina de Fútbol, se negó a posar junto a Basim Sheikh Suliman, vicepresidente de la federación israelí.

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“Se acerca un hermoso torneo, al que invitaremos a participar a los 211 países, a todos los niños del mundo. Trabajemos juntos. Cuentan con mi compromiso y con el apoyo de todos”, afirmó Infantino.

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Fuentes de la FIFA han confirmado al diario inglés The Guardian que no consideran que intentar inmiscuirse en la política israelí-palestina fuera peligroso a pesar de los acontecimientos en Vancouver.

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En cuanto al festival Sub-15 preparado para septiembre de este año, la FIFA plantea una primera edición disputada por equipos masculinos y una segunda edición, en 2027, para equipos femeninos.

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