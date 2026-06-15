La increíble propuesta de Gianni Infantino que involucra a Israel, Palestina y Estados Unidos

La propuesta aparece semanas después de un momento incómodo en el 76° Congreso de la FIFA, realizado en Vancouver. En ese momento Infantino intentó coordinar un apretón de manos entre representantes de Israel y Palestina, pero la escena terminó frustrada cuando Jibril Rajoub, titular de la Asociación Palestina de Fútbol, se negó a posar junto a Basim Sheikh Suliman, vicepresidente de la federación israelí.