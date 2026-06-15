La increíble propuesta de Gianni Infantino que involucra a Israel, Palestina y Estados Unidos

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ha realizado una increíble propuesta que involucra a Israel, Palestina y Estados Unidos. La propuesta está dando de qué hablar a nivel mundial.
Fue el medio inglés The Athletic quien hizo eco de la propuesta del máximo jerarca de la FIFA, quien busca que haya una buena relación entre Israel y Palestina.
El citado medio precisó que la FIFA propuso que el partido inaugural de su primer festival de fútbol Sub-15 sea Israel contra Palestina. ¿Dónde? En Estados Unidos.
El nuevo torneo está programado para celebrarse en Estados Unidos en septiembre y está abierto a todas las 211 asociaciones miembro de la FIFA, incluida Rusia, informó The Athletic.
El proyecto es impulsado directamente por Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien busca posicionar al fútbol juvenil como una herramienta para promover mensajes de paz y convivencia.
La idea del organismo es que el torneo tenga formato de “festival global” y reúna a selecciones de todo el mundo en una competencia que podría tener a Miami como sede principal. Se busca que el primer juego sea entre Israel y Palestina.
La propuesta aparece semanas después de un momento incómodo en el 76° Congreso de la FIFA, realizado en Vancouver. En ese momento Infantino intentó coordinar un apretón de manos entre representantes de Israel y Palestina, pero la escena terminó frustrada cuando Jibril Rajoub, titular de la Asociación Palestina de Fútbol, se negó a posar junto a Basim Sheikh Suliman, vicepresidente de la federación israelí.
“Se acerca un hermoso torneo, al que invitaremos a participar a los 211 países, a todos los niños del mundo. Trabajemos juntos. Cuentan con mi compromiso y con el apoyo de todos”, afirmó Infantino.
Fuentes de la FIFA han confirmado al diario inglés The Guardian que no consideran que intentar inmiscuirse en la política israelí-palestina fuera peligroso a pesar de los acontecimientos en Vancouver.
En cuanto al festival Sub-15 preparado para septiembre de este año, la FIFA plantea una primera edición disputada por equipos masculinos y una segunda edición, en 2027, para equipos femeninos.