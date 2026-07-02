AMDC aplicará sanciones por desperdicio de agua, advierte regidor Eliseo Castro

Tegucigalpa, Honduras.-La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) podrá sancionar a las personas que hagan un uso indiscriminado del agua potable, como parte de las medidas aprobadas por la corporación municipal para enfrentar la crisis de abastecimiento que afecta a la capital.
El regidor municipal Eliseo Castro informó que, en una de las últimas sesiones de corporación, se acordó establecer penalidades para quienes desperdicien el recurso, entre ellas llenar cisternas sin control o lavar vehículos dentro o fuera de las viviendas utilizando mangueras.
"En una de las últimas sesiones de corporación se acordó establecer penalidades para las personas que hagan uso indiscriminado del agua, llenando su cisterna en la casa, por ejemplo, a su antojo, o lavando vehículos dentro o fuera de la casa con mangueras", declaró.
Castro señaló que estas prácticas están prohibidas debido a la emergencia por la escasez de agua que enfrentan Tegucigalpa y Comayagüela.
No obstante, reconoció que desconoce si hasta la fecha la municipalidad ha impuesto multas por incumplir estas disposiciones.
"Incluso como miembro de la corporación municipal, no conozco de ninguna multa o alguna sanción fuerte que se le haya emitido", manifestó.
El regidor hizo un llamado a los capitalinos a adoptar una cultura de ahorro mientras se supera la crisis de abastecimiento y se ejecutan proyectos para fortalecer el suministro de agua en el mediano y largo plazo.
Asimismo, afirmó que la falta del recurso no debe convertirse en un obstáculo para el desarrollo de la ciudad.
"Deseamos que nuestra ciudad crezca, que se sigan desarrollando los grandes proyectos privados y las obras públicas, pero el agua potable es fundamental para todos y cada uno de estos sueños", concluyó.