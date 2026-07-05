Selección de Grandes Crímenes: Así mataron al señor Presidente

Tippit detuvo su patrulla para entrevistar a Oswald, que era blanco, delgado y de una altura casi igual a la del sospechoso. Caminaba solo y sin prisa aparente. El policía habló con él a través de una ventanilla abierta; luego, se bajó de la patrulla y quiso acercarse a Oswald. Este sacó un revólver que llevaba en una bolsa de la chaqueta, y disparó cuatro veces; tres balas impactaron en el pecho del policía. Cuando cayó al suelo, Oswald se acercó a él y le disparó una vez más, ahora, en la sien derecha. Esta bala lo mató en el acto. Quince minutos antes, quitándose la mascarilla quirúrgica con una mano ensangrentada, el doctor Kemper Clark dijo con desánimo:-Es inútil. El destrozo en la cabeza es irreparable. Hay una importante evisceración de masa encefálica y no existe actividad neuronal... La bala entró por el hueso parietal derecho y destruyó el cerebro... La bala en la garganta no era precisamente mortal...Se detuvo por un instante. Las palabras se ahogaban detrás de sus dientes.-El Presidente Kennedy está muerto -agregó, segundos después. Era la una de la tarde. A las 2:35, Lee Harvey Oswald fue detenido por la muerte del agente Tippit.-Soy inocente -dijo-; yo no le disparé al Presidente.EL MISTERIOEl fusil Carcano, encontrado en el sexto piso del edificio del Almacén de Libros Escolares, fue comprado por Oswald usando el seudónimo “Alek Hidell”. El revólver con el que mató al policía, lo compró bajo el mismo nombre. Las armas se las enviaron al apartado de correos 2915 de Dallas, de Lee Harvey Oswald. Poco después encontraron una huella palmar en la culata del rifle. Era de Oswald.-Oímos tres disparos desde esa ventana de la esquina del sexto piso -dijeron tres empleados del Almacén de Libros-; veíamos el paso del presidente desde una ventana del quinto piso... Creemos que ese es el hombre que disparó.Este hombre, Lee Harvey Oswald, no fue juzgado. El 24 de noviembre, Jack Ruby, un pistolero a sueldo, lo mató de un disparo frente a los policías que lo custodiaban. John Fitzgerald Kennedy quedó para siempre en la Historia... Fue el cuarto presidente de los Estados Unidos en ser asesinado. El 22 de noviembre de 1963 no se olvidará jamás.