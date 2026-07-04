Asfura felicita a EE UU por su 250 aniversario de independencia y destaca lazos bilaterales

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de Honduras, Nasry Asfura, felicitó este sábado -04 de julio- a Estados Unidos con motivo del 250 aniversario de su independencia y expresó su deseo de que los lazos de amistad y cooperación entre ambos países "continúen fortaleciéndose".

"En nombre del pueblo y del Gobierno de Honduras, felicito a los Estados Unidos de América por la conmemoración de los 250 años de su Independencia, una fecha que honra los valores de la libertad y la democracia", publicó Asfura en un mensaje difundido en sus redes sociales.

El mandatario hondureño señaló además que "250 años de historia demuestran que la libertad no debe ser solo un ideal, sino una realidad que permita a cada persona construir su propio futuro con dignidad, oportunidades y esperanza".