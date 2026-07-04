Distrito Central y SPS sin luz este domingo 5 de julio: ¿qué colonias serán afectadas?

Tegucigalpa, Honduras.- Para este domingo 5 de julio, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció varios cortes de luz en el Distrito Central, Francisco Morazán, y San Pedro Sula, Cortés.

Según el calendario semanal, las interrupciones eléctricas serán desde las 8 de la mañana hasta las 3:00 y 4:00 de la tarde en otras zonas.

Los cortes de luz son debido a los trabajos de instalación de equipo en la red de distribución, adecuación de estructuras de salida de circuito, control de vegetación, cambio de aislamiento y trabajos de una compañía particular. Aquí el listado completo: