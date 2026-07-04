Distrito Central y SPS sin luz este domingo 5 de julio: ¿qué colonias serán afectadas?

Tegucigalpa, Honduras.- Para este domingo 5 de julio, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció varios cortes de luz en el Distrito Central, Francisco Morazán, y San Pedro Sula, Cortés.
Según el calendario semanal, las interrupciones eléctricas serán desde las 8 de la mañana hasta las 3:00 y 4:00 de la tarde en otras zonas.
Los cortes de luz son debido a los trabajos de instalación de equipo en la red de distribución, adecuación de estructuras de salida de circuito, control de vegetación, cambio de aislamiento y trabajos de una compañía particular. Aquí el listado completo:
Distrito Central, Francisco Morazán, de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.
Bo. La Hoya, Iglesia La Merced, Antiguo Edificio BCH, Antigua Casa Presidencial, parte del bo. El Jazmín, Avenida Miguel Cervantes, Avenida Paz Barahona, Biblioteca Nacional, Museo del Hombre, Catedral San Miguel Arcángel, Hemeroteca Nacional, Edificio Midence Soto, Fiallos Soto, Chinda Díaz, Tito Aguacate, Banco de Occidente Agencia ave. Colón, Óptica Central, Bancos Davivienda, Banpaís, Parque Central, La Concha Acústica, bo. La Plazuela, El Arbolito, bo. El Centro, Hotel Excélsior, Hospital El Carmen, Barrio San Rafael, parte de Barrio El Guanacaste y zonas aledañas.
Distrito Central, Francisco Morazán, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Pepsi, Cargo Expreso, Parque Empresarial Loarque, Megalarach Anillo Periférico, Supermercado La Colonia Anillo Periférico, Fanasa, col. Satélite, Lomas de Toncontín, Loarque, Plaza Loarque, Altos de Loarque, International School, aldea Loarque, Río Grande, Shadai School, Mármoles de Honduras, Pollos El Cortijo, Perisur, Res. Palma Real, col. Godoy, FHIS, Edificio IPM, Iglesia Amor Viviente y zonas aledañas.
Aldea La Cañada #2, DPI La Cañada, Happy Summer School, Inferra, col. Jesús Aguilar Paz (Oropel), residencial Lomas de Jacaleapa, col. Kennedy 5ta Entrada, INTAE, Iglesia Gran Comisión, Supermercado Paiz, col. Bernardo Dazzi, Bulevar Kennedy, Centro Comercial Alhambra, Santa Mónica frente a INFOP, Maquilas de la Kennedy, Silos del IHMA, col. Las Palmas, col. Bernardo Dazzi, RAP, Hondutel, res. Plaza, Res. La Joya, col. San José de los Llanos, res. La Cañada, Lomas de San José, Lomas de Nauvoo y zonas aledañas.
San Pedro Sula, Cortés, de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.
Bo. La Hoya, Iglesia La Merced, Antiguo Edificio BCH, Antigua Casa Presidencial, parte del Bo. El Jazmín, Avenida Miguel Cervantes, Avenida Paz Barahona, Biblioteca Nacional, Museo del Hombre, Catedral San Miguel Arcángel, Hemeroteca Nacional, Edificio Midence Soto, Fiallos Soto, Chinda Díaz, Tito Aguacate, Banco de Occidente Agencia Ave. Colón, Óptica Central, Bancos Davivienda, Banpaís, Parque Central, La Concha Acústica, Bo. La Plazuela, El Arbolito, Bo. El Centro, Hotel Excélsior, Hospital El Carmen, Barrio San Rafael, parte de Barrio El Guanacaste y zonas aledañas.