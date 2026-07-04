Lluvias, calor y polvo del Sahara marcarán el clima de este sábado 4 de julio: temperaturas y zonas afectadas

Las condiciones del tiempo serán mayormente secas en Honduras durante este sábado 4 de julio; sin embargo, no todas las regiones permanecerán sin lluvias. Durante la tarde se espera un aumento de la nubosidad que favorecerá precipitaciones en algunos sectores del territorio nacional.
De acuerdo con el pronóstico meteorológico, la formación de una vaguada en niveles altos de la atmósfera y el ingreso de humedad desde el mar Caribe provocarán lluvias y chubascos débiles acompañados de actividad eléctrica aislada.
Las precipitaciones estarán concentradas principalmente en la región oriental, donde se esperan las mayores probabilidades de lluvia. Además, algunos sectores de las regiones central y norte también podrían registrar chubascos durante la tarde y parte de la noche, mientras que el resto del país mantendrá condiciones estables.
Aunque estas lluvias no serán generalizadas, sí podrían presentarse de forma intermitente, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta si realizará actividades al aire libre o tiene previsto viajar hacia esas zonas.
El calor continuará siendo protagonista este sábado, especialmente en la zona sur. Choluteca registrará la temperatura más alta del país con una máxima de 39 grados Celsius y una mínima de 26 grados, mientras que Valle alcanzará los 38 grados y descenderá hasta los 25 grados durante la madrugada.
En el norte del país, San Pedro Sula tendrá una temperatura máxima de 35 grados y una mínima de 25, mientras que La Ceiba alcanzará los 32 grados y una mínima de 24 grados.
Para el Distrito Central se pronostica una temperatura máxima de 31 grados y una mínima de 20, condiciones que mantendrán un ambiente cálido durante el día y más fresco durante la noche.
En contraste, las temperaturas más bajas continuarán registrándose en el occidente del país. La Esperanza, Intibucá, será una de las ciudades más frescas con una máxima de 25 grados y una mínima de 15 grados, mientras que otras zonas montañosas también experimentarán temperaturas agradables.
Asimismo, departamentos como Comayagua, Olancho, Colón, Santa Bárbara y Yoro registrarán temperaturas máximas entre 32 y 33 grados, con mínimas que oscilarán entre los 20 y 24 grados, manteniendo un ambiente cálido durante gran parte de la jornada.
Además de las altas temperaturas, este sábado continuará la presencia del polvo del Sahara sobre el territorio nacional. Las concentraciones se mantendrán entre 10 y 20 microgramos por metro cúbico, por lo que el cielo podría lucir ligeramente brumoso en distintas regiones del país.
Finalmente, las condiciones marítimas permanecerán estables. Tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca se espera un oleaje de uno a tres pies de altura, favorable para las actividades marítimas habituales.
Ante cualquier cambio en las condiciones del clima, la población puede mantenerse atenta a los informes que emitan las autoridades competentes a través de sus canales oficiales.