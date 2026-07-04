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Lluvias, calor y polvo del Sahara marcarán el clima de este sábado 4 de julio: temperaturas y zonas afectadas

Una vaguada dejará lluvias este sábado en varias regiones de Honduras, mientras el calor continuará y persistirá la presencia del polvo del Sahara

  • Actualizado: 04 de julio de 2026 a las 09:48
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Las condiciones del tiempo serán mayormente secas en Honduras durante este sábado 4 de julio; sin embargo, no todas las regiones permanecerán sin lluvias. Durante la tarde se espera un aumento de la nubosidad que favorecerá precipitaciones en algunos sectores del territorio nacional.

 Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
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De acuerdo con el pronóstico meteorológico, la formación de una vaguada en niveles altos de la atmósfera y el ingreso de humedad desde el mar Caribe provocarán lluvias y chubascos débiles acompañados de actividad eléctrica aislada.

 Foto: Cortesía
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Las precipitaciones estarán concentradas principalmente en la región oriental, donde se esperan las mayores probabilidades de lluvia. Además, algunos sectores de las regiones central y norte también podrían registrar chubascos durante la tarde y parte de la noche, mientras que el resto del país mantendrá condiciones estables.

 Foto: Archivo / EL HERALDO
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Aunque estas lluvias no serán generalizadas, sí podrían presentarse de forma intermitente, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta si realizará actividades al aire libre o tiene previsto viajar hacia esas zonas.

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El calor continuará siendo protagonista este sábado, especialmente en la zona sur. Choluteca registrará la temperatura más alta del país con una máxima de 39 grados Celsius y una mínima de 26 grados, mientras que Valle alcanzará los 38 grados y descenderá hasta los 25 grados durante la madrugada.

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En el norte del país, San Pedro Sula tendrá una temperatura máxima de 35 grados y una mínima de 25, mientras que La Ceiba alcanzará los 32 grados y una mínima de 24 grados.

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Para el Distrito Central se pronostica una temperatura máxima de 31 grados y una mínima de 20, condiciones que mantendrán un ambiente cálido durante el día y más fresco durante la noche.

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En contraste, las temperaturas más bajas continuarán registrándose en el occidente del país. La Esperanza, Intibucá, será una de las ciudades más frescas con una máxima de 25 grados y una mínima de 15 grados, mientras que otras zonas montañosas también experimentarán temperaturas agradables.

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Asimismo, departamentos como Comayagua, Olancho, Colón, Santa Bárbara y Yoro registrarán temperaturas máximas entre 32 y 33 grados, con mínimas que oscilarán entre los 20 y 24 grados, manteniendo un ambiente cálido durante gran parte de la jornada.

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Además de las altas temperaturas, este sábado continuará la presencia del polvo del Sahara sobre el territorio nacional. Las concentraciones se mantendrán entre 10 y 20 microgramos por metro cúbico, por lo que el cielo podría lucir ligeramente brumoso en distintas regiones del país.

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Finalmente, las condiciones marítimas permanecerán estables. Tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca se espera un oleaje de uno a tres pies de altura, favorable para las actividades marítimas habituales.

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Ante cualquier cambio en las condiciones del clima, la población puede mantenerse atenta a los informes que emitan las autoridades competentes a través de sus canales oficiales.

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