Amnistía vehicular en vigor: ¿Hasta cuándo los conductores podrán borrar multas y ponerse al día?

Las autoridades también recordaron que el calendario de matrícula vehicular 2026 ya comenzó. Durante julio deben realizar el trámite los propietarios de vehículos con placas terminadas en 0 y 1; en agosto será el turno de las terminadas en 2 y 3, mientras que el cronograma seguirá de manera escalonada hasta diciembre, cuando corresponderá la matrícula de las motocicletas.