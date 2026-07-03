Con un gran legado y rodeado de cariño lo despiden: Velorio del periodista Arístides Aceituno

Periodistas de diferentes medios de comunicación, amigos, funcionarios y diputados se reunieron en la funeraria La Auxiliadora con un único propósito: despedir a un grande del periodismo hondureño, Arístides Aceituno.
Bajo un ambiente de cariño, pero también por el pesar y la tristeza, el destacado profesional de la comunicación es velado este viernes 3 de julio.
El querido periodista, fundador de Hondudiario.com, falleció a los 67 años, dejando un enorme vacío en el corazón de colegas, amigos y familiares.
Arístides es considerado un ejemplo para varias generaciones de periodistas, no solo por su profesionalismo, sino también por su generosidad al compartir sus conocimientos con respeto, humildad y los valores que siempre lo caracterizaron.
La despedida de este gran ser humano ha conmovido a quienes lo conocieron. Durante el velorio, decenas de personas han llegado para acompañar a su familia y rendirle un último homenaje.
Aceituno fue un pionero del periodismo digital en Honduras, al apostar por este formato cuando muy pocos creían en él. "Tuvo la visión de emprender el primer periódico digital en Honduras cuando no había casi internet en el país", expresó la periodista Emma Calderón.
Además de colegas, amigos y familiares, al velorio también asistieron funcionarios y figuras políticas. Entre ellos estuvo la diputada del Partido Nacional, Lissi Matute Cano, quien llegó para expresar sus condolencias a la esposa del comunicador.
"Un periodista de primer nivel, uno de los pioneros del periodismo digital", así catalogó la congresista a Arístides Aceituno.
Por su parte, Ronal, hijo del periodista, le dedicó un emotivo mensaje a través de su cuenta de Facebook: "Luchamos contigo hasta el final, con toda la fe, el amor y la esperanza de verte salir adelante, pero Dios tenía otros propósitos para ti". Arístides Aceituno falleció luego de someterse a una cirugía en la que los médicos buscaban extirparle un tumor en la cabeza.