Con un gran legado y rodeado de cariño lo despiden: Velorio del periodista Arístides Aceituno

Por su parte, Ronal, hijo del periodista, le dedicó un emotivo mensaje a través de su cuenta de Facebook: "Luchamos contigo hasta el final, con toda la fe, el amor y la esperanza de verte salir adelante, pero Dios tenía otros propósitos para ti". Arístides Aceituno falleció luego de someterse a una cirugía en la que los médicos buscaban extirparle un tumor en la cabeza.