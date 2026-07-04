Contactó a menor por TikTok y después abuso sexualmente de ella en aldea de Copán

Copán, Honduras.- Contactó a una adolescente de 13 años de edad, por la red social TikTok y luego abusó sexualmente de ella, el hecho ocurrió en el occidente de Honduras. El sospechoso fue identificado como Milton Josué García Hernández, de 19 años de edad, originario del municipio de Florida, en el departamento de Copán, con domicilio en la aldea Los Dormitorios, de ese mismo término municipal. La captura fue ejecutada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en coordinación con agentes de prevención asignados a la Jefatura Municipal de Nueva Arcadia, Copán.

La acción policial se llevó a cabo tras la recepción de una denuncia a través del Sistema Nacional de Emergencias 911, lo que permitió el inicio de labores de investigación y seguimiento que culminaron con la ubicación y detención de Milton García.

La investigación

De acuerdo con el expediente investigativo, a finales del mes de mayo, García Hernández habría contactado a la víctima a través de la red social TikTok, iniciando, posteriormente, una comunicación constante mediante mensajes de texto con la menor. Tras conocerse personalmente en un parque de Florida, ambos mantuvieron contacto durante aproximadamente un mes, platicas en las que acordaron encontrarse nuevamente.