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Contactó a menor por TikTok y después abuso sexualmente de ella en aldea de Copán

El joven fue capturado después de que la familia de la menor interpusiera la denuncia mediante la línea de emergencias 911

  • Actualizado: 04 de julio de 2026 a las 16:20
Contactó a menor por TikTok y después abuso sexualmente de ella en aldea de Copán

El arrestado, Milton Josué García Hernández, deberá de comprobar en un tribunal, si en efecto abusó o no de la adolescente.

 Foto: Cortesía/El Heraldo

Copán, Honduras.- Contactó a una adolescente de 13 años de edad, por la red social TikTok y luego abusó sexualmente de ella, el hecho ocurrió en el occidente de Honduras.

El sospechoso fue identificado como Milton Josué García Hernández, de 19 años de edad, originario del municipio de Florida, en el departamento de Copán, con domicilio en la aldea Los Dormitorios, de ese mismo término municipal.

La captura fue ejecutada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en coordinación con agentes de prevención asignados a la Jefatura Municipal de Nueva Arcadia, Copán.

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La acción policial se llevó a cabo tras la recepción de una denuncia a través del Sistema Nacional de Emergencias 911, lo que permitió el inicio de labores de investigación y seguimiento que culminaron con la ubicación y detención de Milton García.

La investigación

De acuerdo con el expediente investigativo, a finales del mes de mayo, García Hernández habría contactado a la víctima a través de la red social TikTok, iniciando, posteriormente, una comunicación constante mediante mensajes de texto con la menor.

Tras conocerse personalmente en un parque de Florida, ambos mantuvieron contacto durante aproximadamente un mes, platicas en las que acordaron encontrarse nuevamente.

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Según la denuncia, la afectada reside con su abuela y hermanos, debido a que sus padres se encuentran en el extranjero, habría decidido salir de su vivienda. El ahora detenido la recogió en las cercanías del Cementerio General de Florida, trasladándola en una motocicleta hasta una vivienda, en la aldea Los Dormitorios.

Ya en la casa del arrestado, la víctima habría sido objeto de abuso sexual en dos ocasiones por parte del sospechoso, según detalla el informe policial.

Milton García fue remitido al Ministerio Público (MP), y posteriormente a los tribunales de justicia, en el departamento de Copán, acusado del delito de violación agravada.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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