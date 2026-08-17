Expediente mal foliado pone en riesgo audiencia de declaración de imputado contra Roosevelt Hernández

Tegucigalpa, Honduras.- Organizaciones defensoras de derechos humanos advirtieron que la audiencia de declaración de imputado contra el jefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, podría enfrentar un nuevo obstáculo debido a problemas en la foliación del expediente judicial.
Jorge Jiménez, director de la Asociación de Jóvenes Promotores y Defensores de Derechos Humanos (Joprodeh), explicó que el recurso de amparo presentado por la defensa de Hernández fue declarado sin lugar por la Corte de Apelaciones.
“La última información que logramos obtener nosotros es que el recurso de amparo presentado por la defensa de Roosevelt de Hernández fue declarado sin lugar, pero también tenemos conocimiento de que el expediente tiene que volver al tribunal de apelaciones para que sea notificado el recurso de amparo”, explicó.
Según Jiménez, el expediente debe regresar al tribunal de apelaciones para completar la foliación y notificación, trámite que adquiere relevancia porque la audiencia de declaración de imputado para Hernández está programada para el miércoles 19 de agosto.
Un expediente con problemas de foliación —que podría contener errores en el orden cronológico del caso y páginas mal enumeradas— puede representar debilidad probatoria y retrasos para que el caso llegue a los tribunales, de acuerdo con la información proporcionada por los defensores.
Es decir, el expediente mal foliado en el caso de Hernández podría representar debilidad probatoria y retrasos para que el caso llegue a los tribunales.
Exigencias
Jiménez señaló que el problema en la foliación podría generar consecuencias en el desarrollo de la audiencia, debido a que el expediente debe estar disponible para que el juez pueda conocer la causa.
“Lo más sorprendente de este caso es que parece que se hizo para que ese error pasara. Si no se resuelve ese problema para el día de la audiencia, es muy probable que el juez que lleve la causa manifieste que no le llegó el expediente; por lo tanto, no podrá desarrollar la audiencia de declaración de imputado”, explicó.
No obstante, Dina Meza, directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu), señaló que, tras la resolución judicial que declaró sin lugar el recurso de amparo, Hernández debe presentarse ante las autoridades civiles en la fecha establecida, incluso si su representación legal interpone un recurso de apelación.
“Después de que la Corte de Apelaciones haya resuelto sin lugar el recurso de amparo, no puede echar para atrás; entonces sí, el general debe presentarse”, manifestó Meza.
Proceso
Roosevelt Hernández, exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, enfrenta un proceso penal promovido por el Ministerio Público por delitos relacionados con ataques contra la libertad de prensa y de expresión.
La Fiscalía lo acusa de incitación a la discriminación y limitación o impedimento de determinados derechos fundamentales, en perjuicio de los periodistas Dagoberto Rodríguez Coello, Rodrigo Wong Arévalo, Juan Carlos Sierra y José Adán López.
Según el Ministerio Público, la investigación se originó por publicaciones difundidas entre 2025 y 2026 a través de un medio digital institucional de las Fuerzas Armadas.
La Fiscalía sostiene que esos contenidos constituyeron presuntos ataques contra periodistas y que forman parte de los hechos que sustentan el requerimiento fiscal presentado contra Hernández.