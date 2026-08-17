Expediente mal foliado pone en riesgo audiencia de declaración de imputado contra Roosevelt Hernández

Tegucigalpa, Honduras.- Organizaciones defensoras de derechos humanos advirtieron que la audiencia de declaración de imputado contra el jefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, podría enfrentar un nuevo obstáculo debido a problemas en la foliación del expediente judicial.

Jorge Jiménez, director de la Asociación de Jóvenes Promotores y Defensores de Derechos Humanos (Joprodeh), explicó que el recurso de amparo presentado por la defensa de Hernández fue declarado sin lugar por la Corte de Apelaciones.

“La última información que logramos obtener nosotros es que el recurso de amparo presentado por la defensa de Roosevelt de Hernández fue declarado sin lugar, pero también tenemos conocimiento de que el expediente tiene que volver al tribunal de apelaciones para que sea notificado el recurso de amparo”, explicó.

Según Jiménez, el expediente debe regresar al tribunal de apelaciones para completar la foliación y notificación, trámite que adquiere relevancia porque la audiencia de declaración de imputado para Hernández está programada para el miércoles 19 de agosto.

Un expediente con problemas de foliación —que podría contener errores en el orden cronológico del caso y páginas mal enumeradas— puede representar debilidad probatoria y retrasos para que el caso llegue a los tribunales, de acuerdo con la información proporcionada por los defensores.

Es decir, el expediente mal foliado en el caso de Hernández podría representar debilidad probatoria y retrasos para que el caso llegue a los tribunales.