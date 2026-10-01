¿Sin planes para el Feriado Morazánico? Conoce las maravillas que esconde Choluteca

Para quienes son amantes de conocer pueblos bonitos, disfrutar de otros ambientes, visitar lugares coloridos y atractivos, pero, sobre todo, realizar muchas actividades, su plan ideal podría estar en el departamento de Choluteca. ¿Por qué?
El departamento de Choluteca esconde las bellas playas de El Edén, en el municipio de Marcovia, muy cerca de Cedeño, otro de los destinos costeros que ofrece el sur de Honduras.
En la playa de El Edén encontrará arena muy fina y olas sutiles que hacen de este lugar un atractivo destino para disfrutar en familia y relajarse frente al mar. En la playa también encontrará una variada gastronomía y opciones que pueden ajustarse al presupuesto de cada familia. Además, su clima cálido permite disfrutar de las aguas durante esta temporada.
Pero su destino no necesariamente tiene que ser la playa. También puede dar un paseo por el casco histórico de Choluteca y conocer parte de la historia del departamento.
La casa de José Cecilio del Valle, conocida como Casa Valle, se encuentra ubicada frente al parque Valle, en la ciudad de Choluteca.
Choluteca esconde mucha historia. La casa donde nació José Cecilio del Valle fue edificada en 1756. ¿Qué ha sido de la histórica vivienda del prócer hondureño? En un recorrido por la ciudad de Choluteca encontrará esta histórica casa, que actualmente funciona como monumento nacional y museo histórico. En su interior se resguardan escritos del prócer, además de contar con una sala de exposiciones y una biblioteca municipal.
Choluteca también es un rinconcito de playas bonitas. Si aún no ha tenido la oportunidad de visitar Cedeño, este puede ser un buen momento para conocer este destino. ¿Qué ofrece?
Cedeño se caracteriza por sus tonalidades grisáceas y negras. Desde sus playas también se pueden contemplar atardeceres con tonalidades rojizas y doradas, convirtiendo el lugar en un atractivo para quienes buscan disfrutar de paisajes naturales.
Una de las ventajas de visitar y conocer el departamento de Choluteca es que se encuentra a pocas horas de Tegucigalpa. Además de sus bonitas playas, cuenta con pueblos que ofrecen un ambiente acogedor y diferentes opciones para disfrutar en familia.
Si esta Semana Morazánica todavía no tiene dónde salir con su familia, una opción puede ser conocer este bello rincón del sur de Honduras y descubrir los atractivos que ofrece Choluteca.