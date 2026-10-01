¿Sin planes para el Feriado Morazánico? Conoce las maravillas que esconde Choluteca

Choluteca esconde mucha historia. La casa donde nació José Cecilio del Valle fue edificada en 1756. ¿Qué ha sido de la histórica vivienda del prócer hondureño? En un recorrido por la ciudad de Choluteca encontrará esta histórica casa, que actualmente funciona como monumento nacional y museo histórico. En su interior se resguardan escritos del prócer, además de contar con una sala de exposiciones y una biblioteca municipal.