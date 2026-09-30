José Vicente Nácher preside misa exequial por monseñor Teodoro Gómez en España

Monseñor José Vicente Nácher presidió una misa exequial por monseñor Teodoro Gómez, obispo de la Diócesis de Choluteca, quien falleció en España cuando se dirigía hacia Roma.
Monseñor Teodoro Gómez falleció el lunes 28 de septiembre en territorio español. Reportes indican que murió en el Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
En este momento, monseñor José Vicente Nácher se encuentra en España y fue él quien presidió la misa exequial en memoria de monseñor Teodoro Gómez.
Junto a la comunidad católica, se ofició una misa en la ciudad de Madrid, España, a la 1:30 de la tarde, hora local, presidida por monseñor Nácher.
La embajadora de Honduras en España, Ana Paola Hall, y personal consular se desplazaron de manera inmediata hasta el aeropuerto para gestionar las autorizaciones necesarias ante las autoridades españolas y permitir el acceso para las honras correspondientes.
Las autoridades hondureñas realizan las gestiones necesarias para la repatriación de los restos mortales de monseñor Teodoro Gómez a su natal Honduras.
Una vez que llegue a Honduras, también se oficializarán su velorio, las honras fúnebres y la cristiana sepultura del obispo de la Diócesis de Choluteca.
Se prevé que el retorno de los restos de monseñor Teodoro Gómez se efectúe en los próximos días. Las autoridades esperan que el proceso pueda concretarse a la mayor brevedad posible.
En España, monseñor Teodoro Gómez ha recibido muestras de solidaridad de la comunidad católica, cuyos miembros se han hecho presentes para acompañarlo en su último adiós.
El obispo hondureño murió de forma repentina mientras viajaba hacia Roma para participar en un encuentro con el papa León XIV. Monseñor Teodoro Gómez Rivera nació el 7 de mayo de 1963 en el departamento de Choluteca y fue ordenado sacerdote el 27 de enero de 1996. Además, obtuvo una licenciatura en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.