José Vicente Nácher preside misa exequial por monseñor Teodoro Gómez en España

El obispo hondureño murió de forma repentina mientras viajaba hacia Roma para participar en un encuentro con el papa León XIV. Monseñor Teodoro Gómez Rivera nació el 7 de mayo de 1963 en el departamento de Choluteca y fue ordenado sacerdote el 27 de enero de 1996. Además, obtuvo una licenciatura en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.