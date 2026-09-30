Onda tropical ingresa a Honduras y se suma una vaguada: acumulados de 60 milímetros este miércoles

La influencia de una vaguada en altura, en interacción con una onda tropical de poca amplitud, dejará este miércoles lluvias y chubascos en varias regiones de Honduras, con acumulados de hasta 60 milímetros, de acuerdo con el pronóstico de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).
Copeco informó que ambos fenómenos estarán generando abundante nubosidad, lluvias y chubascos débiles a moderados y dispersos, que podrían presentarse ocasionalmente fuertes, acompañados de actividad eléctrica aislada en algunos sectores del país.
En Lempira, se esperan temperaturas máximas de 30 grados Celsius y mínimas de 21 grados, con acumulados de lluvia de hasta 60 milímetros. En Ocotepeque, las temperaturas oscilarán entre los 20 y 30 grados, con acumulados de hasta 20 milímetros.
Para Olancho, se pronostican temperaturas máximas de 33 grados y mínimas de 22 grados, con acumulados de hasta 20 milímetros. Mientras, en Santa Bárbara las temperaturas alcanzarán los 33 grados como máxima y 21 como mínima, con acumulados de hasta 60 milímetros.
En Valle, las temperaturas estarán entre los 23 y 35 grados, con acumulados de lluvia de hasta 30 milímetros. En Yoro, se esperan máximas de 32 grados y mínimas de 20, con precipitaciones que podrían dejar acumulados de hasta 20 milímetros.
Asimismo, El Paraíso tendrá temperaturas máximas de 30 grados y mínimas de 18, con acumulados de hasta 30 milímetros. En Francisco Morazán, las temperaturas oscilarán entre los 19 y 30 grados, mientras que los acumulados podrían alcanzar los 50 milímetros.
En Gracias a Dios, se esperan temperaturas máximas de 30 grados y mínimas de 25, con acumulados de apenas 3 milímetros. Por su parte, Intibucá registrará temperaturas máximas de 24 grados y mínimas de 16, además de acumulados de hasta 60 milímetros.
En La Paz se pronostican máximas de 32 grados y mínimas de 22, con acumulados de hasta 40 milímetros, mientras que Atlántida tendrá temperaturas entre 24 y 32 grados, con lluvias que podrían dejar hasta 10 milímetros.
En el sur, Choluteca presentará temperaturas máximas de 35 grados y mínimas de 24, con acumulados de hasta 60 milímetros. En estos departamentos se mantiene el pronóstico de lluvias, y en algunos sectores podrían registrarse tormentas eléctricas aisladas.
Islas de la Bahía y Colón no presentan pronóstico de lluvias para este miércoles. Islas de la Bahía tendrá temperaturas máximas de 31 grados y mínimas de 29, mientras que Colón alcanzará los 33 grados como máxima y 26 como mínima.