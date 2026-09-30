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Caos en Cofradía, Cortés: Protestas por combustibles terminan en enfrentamientos y saqueos

Disparos, quema de llantas, saqueos y bloqueos por la noche y madrugada en distintos sectores de Cofradía, Cortés, durante las protestas por el precio de los combustibles

  • Actualizado: 30 de septiembre de 2026 a las 07:40
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Una noche de tensión vivieron los residentes de Cofradía, Cortés, luego de que las protestas contra el alto precio de los combustibles terminaran en enfrentamientos con agentes de la Policía Nacional. Estos son los detalles de lo ocurrido.

 Foto: Redes sociales
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Los manifestantes mantenían bloqueos en la carretera CA-4, principalmente a la altura de la colonia San Jorge y sectores aledaños, utilizando vehículos, piedras, llantas y otros objetos para interrumpir el tránsito.

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Videos difundidos en redes sociales muestran momentos de tensión durante el desalojo. En algunas grabaciones se escuchan varios disparos y se observa a personas tendidas en el suelo, aparentemente heridas.

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Para dispersar a los manifestantes, los agentes policiales utilizaron agua mientras avanzaban por los puntos donde permanecían las personas que participaban en las protestas.

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En protestas también se registró quema de llantas y el lanzamiento de piedras, lo que complicó el tránsito por la CA-4.

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De manera preliminar, se reportó que que dos jóvenes habrían resultado heridos. Uno habría sido trasladado desde el sector de Vida Nueva y otro desde Brisas del Valle.

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En medio de los disturbios también se reportó el estallido de un transformador y la localización de casquillos de bala en uno de los sectores donde ocurrieron los enfrentamientos.

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La Policía Nacional informó sobre varias detenciones durante el operativo y el decomiso de algunas motocicletas. Al mismo tiempo, se reportaron saqueos en algunas rastras que se encontraban en la zona.

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Este miércoles, las protestas seguían dejando consecuencias. Varias pulperías permanecieron cerradas y largas filas de vehículos se formaron en la CA-4, mientras continuaban las labores policiales.

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Las protestas que comenzaron durante la tarde del martes se extendieron durante la noche y madrugada de este miércoles 30 de septiembre.

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