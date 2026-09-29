Caso "Mascarillazo": ¿Por qué Marco Bográn permanecerá en prisión pese a medidas cautelares?

Bográn fue condenado en 2022 a 10 años y 11 meses de prisión por fraude agravado en el caso relacionado con la compra de los siete hospitales móviles. Sin embargo, en el caso "Mascarillazo", se le sustituyó la prisión preventiva por medidas cautelares. Se aclaró que, pese a ello Bográn no podrá salir de prisión. A continuciónlos motivos