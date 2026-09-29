Caso "Mascarillazo": ¿Por qué Marco Bográn permanecerá en prisión pese a medidas cautelares?

Marcos Bográn fue director ejecutivo de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) y fue procesado en el denominado caso de los hospitales móviles, relacionado con la adquisición de siete unidades hospitalarias durante la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19 en 2020.
Según la acusación del Ministerio Público, aproximadamente 47.5 millones de dólares se gastaron en las compras, lo que equivale a un monto de 1,174 millones de lempiras.
En aquel entonces, Bográn y el entonces gerente administrativo de Invest-H, Alex Alberto Moraes Girón, fueron señalados por la Fiscalía de realizar las adquisiciones de manera directa, al margen de los principios establecidos en la contratación pública.
Las autoridades del Ministerio Público también cuestionaron el precio pagado por las unidades hospitalarias, sus condiciones y su utilidad para atender a los pacientes durante la emergencia sanitaria por la COVID-19.
Bográn fue condenado en 2022 a 10 años y 11 meses de prisión por fraude agravado en el caso relacionado con la compra de los siete hospitales móviles. Sin embargo, en el caso "Mascarillazo", se le sustituyó la prisión preventiva por medidas cautelares. Se aclaró que, pese a ello Bográn no podrá salir de prisión. A continuciónlos motivos
La resolución a favor de Bográn, que establece medidas sustitutivas a la prisión preventiva, fue dictada únicamente en el caso “Mascarillazo”. Sin embargo, Bográn también está vinculado al caso de los hospitales móviles y al “Hospedaje VIP”, por lo que aún tiene otros procesos judiciales pendientes de resolución.
¿Qué medidas cautelares se le dictaron en el caso "Mascarillazo"? Bográn deberá fijar y mantener un domicilio permanente en el territorio nacional. Asimismo, estará obligado a mantener actualizada ante las autoridades la información relacionada con su dirección, número telefónico y contactos de familiares o amistades que permitan su localización.
Bográn tiene prohibido salir del país y deberá presentarse el último viernes de cada mes a firmar el libro de control ante el Tribunal de Sentencia o mediante el sistema biométrico.
"Procédase a extender la carta de libertad provisional al señor Marco Antonio Bográn Corrales y las respectivas notas de excarcelación, en virtud de habérsele revocado la medida cautelar de prisión preventiva por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia", informó el Poder Judicial.
La defensa de Bográn explicó que la resolución le permite quedar en libertad, pero aclaró que esta corresponde al caso "Mascarillazo" y no al proceso relacionado con la compra de los hospitales móviles.