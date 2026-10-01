Asfura analiza comprar hospital en funcionamiento para descongestionar el Hospital Escuela

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura anunció que su gobierno analiza la adquisición de un hospital que ya se encuentra en funcionamiento, con el objetivo de descongestionar el Hospital Escuela. Con el nuevo hospital, cuya adquisición está siendo gestionada por el gobierno de Asfura, se prevé trasladar los servicios de consulta externa y emergencia que actualmente atiende el Hospital Escuela, principal centro asistencial público del país.

“La idea de comprar este hospital que ya está funcionando es para quitarle ese gran trabajo, esa gran carga que tiene el Hospital Escuela. Queremos llevar la consulta externa y emergencia a este hospital para que el Hospital Escuela pueda trabajar”, señaló Asfura. Hasta el momento, solo se ha dado a conocer que se trata de un hospital que ya está en funcionamiento y que podría pasar a manos del Estado si se concreta la compra. Sin embargo, las autoridades no han informado cuál es el centro asistencial ni cuánto costaría la eventual adquisición. “Tenemos posibilidades de comprar un hospital que ya está funcionando, que va a estar cerca de zonas muy importantes donde la población hondureña puede llegar con mucha mayor facilidad”, manifestó Asfura durante una conferencia de prensa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Además de buscar descongestionar el Hospital Escuela, Asfura confirmó que se contemplan mejoras para este centro asistencial, que atiende a pacientes de diferentes partes del país. “Viene un cambio interesante en el Hospital Escuela, lo vamos a equipar y remodelar para que pueda tener la capacidad de atender de una manera mucho más eficiente a cada paciente”, afirmó.

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