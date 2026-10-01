Hospital Escuela reporta extravío de equipo médico valorado en L1.3 millones

Tegucigalpa, Honduras.- Un electroencefalógrafo digital valorado en 50,000 dólares (equivalentes a más de 1.3 millones de lempiras) fue reportado como perdido en el quinto piso del Hospital Escuela, donde se prepara la apertura de una nueva área para la atención de recién nacidos. El director del Hospital Escuela, Darío Zúniga, confirmó que el equipo es hasta ahora el único que ha sido identificado como faltante durante una revisión del equipamiento instalado en esa zona del centro asistencial. El equipo permite realizar electroencefalogramas, estudios utilizados para evaluar la actividad eléctrica del cerebro. En este caso, estaba destinado a fortalecer la atención de los recién nacidos ​​​​​​ que serán atendidos en el área del Materno Infantil que actualmente se encuentra en proceso de equipamiento. De acuerdo con el funcionario, el quinto y sexto piso del Hospital Escuela fueron remodelados para mejorar y ampliar la atención de los pacientes neonatales. Durante junio y julio comenzó la instalación de los equipos que permanecían en bodegas de la Secretaría de Salud.

La ausencia del electroencefalógrafo fue detectada hace pocos días, cuando personal del hospital revisó varias cajas y equipos que se encontraban en el quinto piso. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Nos dimos cuenta en los últimos días, dos, tres días atrás, de que fue allanado diversas cajas y vimos de que hacía falta un electroencefalógrafo", relató el director. Zúniga aclaró que por ahora no se ha determinado cómo salió el equipo del hospital, ni quiénes podrían estar involucrados en su desaparición. Sin embargo, se mantiene comunicación con el Ministerio Público y la Policía para establecer qué ocurrió; el director confirmó que ya se presentó la denuncia formal para que el caso sea investigado. Una de las dificultades que enfrenta el Hospital Escuela, según el director, es la cantidad de personas que diariamente ingresan y salen del centro asistencial y la capacidad limitada para vigilar todos sus accesos. El funcionario explicó que el hospital cuenta con siete portones habilitados, pero no todos pueden permanecer resguardados al mismo tiempo.