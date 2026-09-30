Hospital Escuela suspendió consultas de 12,500 pacientes, director pide tregua

Tegucigalpa,Honduras.- Las asambleas informativas del sector salud han dejado como resultado 12,500 consultas sin brindar en el Hospital Escuela. Ante este escenario, el director de ese centro asistencial, Darío Zúniga, pidió una tregua.
En casi cuatro semanas de asambleas informativas, el Hospital Escuela dejó de brindar 12,500 consultas externas, que normalmente se atienden de lunes a viernes. La cifra equivale a unas 520 consultas por cada uno de los 24 días que se ha mantenido la suspensión de labores.
Durante este período, el hospital ha operado al 60 % de su capacidad, con personal médico asignado únicamente para cubrir las áreas de emergencia, pediatría y atención de partos. También se procuró garantizar la entrega de medicamentos, especialmente a pacientes con enfermedades crónicas y afecciones neurológicas y cardíacas.
Zúniga expuso el escenario que viven miles de hondureños cuando acuden a los hospitales y encuentran las puertas cerradas, por lo que deben regresar a sus hogares con los mismos problemas de salud debido a la falta de consultas.
Como solución temporal, el director propuso que el personal de salud que ya fue cancelado regrese a sus centros de trabajo y se reincorpore a sus labores, con el objetivo de recuperar el equilibrio en la atención.
Médicos no ceden y exigen pagos
La postura del galeno contrasta con la del Colegio Médico de Honduras (CMH), que desde el inicio de las asambleas informativas ha mantenido su posición de no ceder y buscar acuerdos con las autoridades hasta que se complete el pago de los salarios pendientes al personal médico.
Aunque las autoridades de Salud anunciaron que se ha pagado al 95 % del personal, existen discrepancias con las cifras que maneja el CMH. Este viernes, ambas partes se reunirán para determinar cuántos médicos todavía tienen salarios pendientes.
Pacientes, víctimas de la huelga
Los pacientes son quienes sufren las consecuencias de la falta de pago de salarios y de las asambleas informativas, que han provocado la suspensión de consultas y la reprogramación de citas, con tiempos de espera que pueden llegar a uno o dos meses.
Una pareja de pacientes que viaja desde Maraita, Francisco Morazán, hasta la capital en busca de atención médica, cuyo testimonio fue publicado por EL HERALDO, solo es una muestra.
Según los dos hondureños, salen su hogar desde las 3:00 de la mañana y recorren más de 30 kilómetros, en un viaje que dura aproximadamente entre una hora y media y dos horas para llegar a un hospital con las puertas cerradas.
Los sacrificios no se limitan al tiempo y a las largas distancias. La dificultad también representa un gasto económico de 400 lempiras por viaje.
Este viernes, se llevará a cabo una asamblea extraordinaria con las autoridades de la Secretaría de Salud y la junta directiva del CMH, para identificar a los médicos pendientes de pago, mediante el cruce de datos de ambas instituciones.