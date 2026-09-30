Hospital Escuela suspendió consultas de 12,500 pacientes, director pide tregua

Tegucigalpa,Honduras.- Las asambleas informativas del sector salud han dejado como resultado 12,500 consultas sin brindar en el Hospital Escuela. Ante este escenario, el director de ese centro asistencial, Darío Zúniga, pidió una tregua.

En casi cuatro semanas de asambleas informativas, el Hospital Escuela dejó de brindar 12,500 consultas externas, que normalmente se atienden de lunes a viernes. La cifra equivale a unas 520 consultas por cada uno de los 24 días que se ha mantenido la suspensión de labores.

Durante este período, el hospital ha operado al 60 % de su capacidad, con personal médico asignado únicamente para cubrir las áreas de emergencia, pediatría y atención de partos. También se procuró garantizar la entrega de medicamentos, especialmente a pacientes con enfermedades crónicas y afecciones neurológicas y cardíacas.

Zúniga expuso el escenario que viven miles de hondureños cuando acuden a los hospitales y encuentran las puertas cerradas, por lo que deben regresar a sus hogares con los mismos problemas de salud debido a la falta de consultas.

Como solución temporal, el director propuso que el personal de salud que ya fue cancelado regrese a sus centros de trabajo y se reincorpore a sus labores, con el objetivo de recuperar el equilibrio en la atención.