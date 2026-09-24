Suspendidas asambleas de las enfermeras, médicos continúan sin dar atención

Tegucigalpa, Honduras.- La Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (ANEEAH) suspendió este jueves temporalmente las asambleas informativas luego de alcanzar acuerdos con autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal), por lo que la intención de un paro de labores queda momentáneamente descartada.

Como resultado de la reunión convocada el miércoles, se cumplieron cuatro de los 12 puntos planteados por la ANEEAH a la Sesal, mientras otros ocho permanecen en la mesa de negociación, con actas firmadas y fechas establecidas para su cumplimiento.

Entre los acuerdos alcanzados destaca la reintegración de 38 enfermeras auxiliares que habían sido despedidas meses atrás, así como la posibilidad de que 94 enfermeras participen en procesos de selección para obtener una plaza.

Además, para el próximo año se espera la contratación de 300 enfermeras que se integrarán a diferentes hospitales y centros de salud a nivel nacional.

En cuanto a los salarios, comenzó el pago del bono por riesgo laboral y se aseguró que el pago completo se realizará la próxima semana.

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Por otra parte, la petición relacionada con el ajuste por reclasificación tuvo tres propuestas, pero ninguna fue aceptada por el gremio debido a que, según la ANEEAH, no responde a los intereses planteados.

La nueva reunión para discutir este tema se llevará a cabo después de la Semana Morazánica. La Sesal presentará dos propuestas y la ANEEAH una; posteriormente, se elegirá la opción que responda a los planteamientos de ambos sectores.

De no cumplirse los nueve acuerdos firmados antes de la Semana Morazánica, las asambleas serán retomadas, advirtió Josué Orellana, coordinador de la ANEEAH.

Orellana calificó como un “voto de confianza” la voluntad del gremio de enfermería de alcanzar un acuerdo mediante una mesa de diálogo con el Gobierno.