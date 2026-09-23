Huelga del personal sanitario acumula 14 días y aumenta la mora de consultas

Tegucigalpa, Honduras.- La atención en el sistema de salud pública se mantiene afectada por las asambleas informativas de tres sectores del personal sanitario: médicos, enfermeras y auxiliares de enfermería, quienes exigen pagos atrasados, reintegración de personal despedido y formalización de trabajadores interinos.

La huelga de los médicos acumula 14 días. Entre sus principales exigencias figuran el pago de salarios atrasados, con rezagos de hasta ocho meses; la formalización de personal contratado bajo la modalidad de interinato y la reintegración de trabajadores despedidos.

Por su parte, la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (Aneeah), inició huelgas el 1 de septiembre y convocó a enfermeras de 68 filiales de los 18 departamentos.

Por otro lado, la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (Aneeah), el primero de septiembre convocando a enfermeras de 68 filiales de los 18 departamentos.

Durante el paro de labores, los auxiliares de enfermería mantienen la atención únicamente en las áreas de emergencia. Entre sus demandas está el cumplimiento de 12 puntos, entre ellos la contratación de 600 auxiliares, una propuesta del Congreso Nacional.