Huelga del personal sanitario acumula 14 días y aumenta la mora de consultas

Tegucigalpa, Honduras.- La atención en el sistema de salud pública se mantiene afectada por las asambleas informativas de tres sectores del personal sanitario: médicos, enfermeras y auxiliares de enfermería, quienes exigen pagos atrasados, reintegración de personal despedido y formalización de trabajadores interinos.
La huelga de los médicos acumula 14 días. Entre sus principales exigencias figuran el pago de salarios atrasados, con rezagos de hasta ocho meses; la formalización de personal contratado bajo la modalidad de interinato y la reintegración de trabajadores despedidos.
Por su parte, la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (Aneeah), inició huelgas el 1 de septiembre y convocó a enfermeras de 68 filiales de los 18 departamentos.
Por otro lado, la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (Aneeah), el primero de septiembre convocando a enfermeras de 68 filiales de los 18 departamentos.
Durante el paro de labores, los auxiliares de enfermería mantienen la atención únicamente en las áreas de emergencia. Entre sus demandas está el cumplimiento de 12 puntos, entre ellos la contratación de 600 auxiliares, una propuesta del Congreso Nacional.
Josué Orellana, presidente de la Aneeah, exige la reintegración de personal en zonas como los departamentos de Colón y Olancho, así como en la zona metropolitana de San Pedro Sula. También solicita un ajuste salarial y la cobertura de las 350 plazas disponibles debido a jubilaciones.
Por su parte, el Colegio de Profesionales de Enfermería de Honduras (CEPH), alcanzó un acuerdo parcial que contempla el nombramiento de 94 enfermeras profesionales. Sin embargo, continúa la discusión sobre la reintegración de personal despedido y los salarios atrasados.
Un aproximado de 137 enfermeras auxiliares obtuvieron su título de licenciatura en enfermería, mediante un diálogo el viernes 18 de septiembre, se logró 94 plazas.
Las autoridades de Salud tienen un plazo de 20 días para dar respuesta a las demás peticiones. De no cumplirse, se iniciaría una huelga el 12 de octubre, declaró Julia Benítez, presidenta del CEPH.
La Secretaría de Salud (Sesal) convocó a una mesa de diálogo con los tres sectores de salud que permanecen en asambleas informativas.
Respuesta de salud
Las autoridades confirmaron que avanzan con el pago de salarios atrasados de los médicos. Según la información proporcionada, se contabilizan 601 pagos realizados, 36 en seguimiento y evaluación de planillas, 199 en proceso y 304 pendientes de cargar a la plataforma.
En total, las autoridades reportan 1,139 atenciones relacionadas con salarios.
Las constantes asambleas informativas han provocado un aumento en la mora de consultas, debido a la falta de personal médico disponible y a la reprogramación de citas.
La situación también repercute en otros servicios, mientras los sectores mantienen sus demandas y las autoridades buscan alcanzar acuerdos mediante el diálogo.
La Aneeah ha planteado demandas relacionadas con la contratación de personal, la reintegración de trabajadores y las condiciones salariales. En tanto, el CEPH mantiene conversaciones con las autoridades de Salud después del acuerdo que permitió el nombramiento de 94 enfermeras profesionales.