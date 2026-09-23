  1. Inicio
  2. · Honduras

Copeco amplía alerta verde por 36 horas en nueve departamentos de Honduras

Las lluvias y chubascos podrían elevar los niveles de ríos y quebradas, además de provocar inundaciones repentinas y deslizamientos

  • Actualizado: 23 de septiembre de 2026 a las 17:51
Copeco amplía alerta verde por 36 horas en nueve departamentos de Honduras

Cenaos señala que las lluvias tendrán mayor intensidad y acumulados de precipitación en las regiones occidental, central y sur del país.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) amplió la alerta verde por 36 horas en nueve departamentos del país debido a la continuidad de condiciones atmosféricas inestables.

La alerta verde comprende los departamentos de Lempira, Comayagua, Intibucá, Yoro, La Paz, Cortés, Santa Bárbara, Choluteca y Valle, además del Distrito Central y el resto de Francisco Morazán.

La medida entra en vigencia a partir de las 6:00 pm de este miércoles -23 de septiembre- de 2026, según el boletín de alerta.

De acuerdo con el boletín, las condiciones atmosféricas podrían generar lluvias y chubascos de débiles a moderados, acompañados de actividad eléctrica aislada.

Estas precipitaciones podrían provocar incrementos en los niveles de ríos y quebradas, inundaciones repentinas, deslizamientos y otras incidencias, principalmente en sectores vulnerables.

En el Distrito Central, Copeco redujo el nivel de alerta de amarilla a verde debido a una disminución de las condiciones de riesgo.

Vaguada dejará lluvias y chubascos en Honduras este jueves 24 de septiembre

Sin embargo, el organismo mantiene el llamado a permanecer atentos, especialmente en zonas susceptibles a inundaciones repentinas, deslizamientos, caída de árboles, socavones y otras incidencias asociadas a las lluvias.

Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), una vaguada en superficie interactúa con la convergencia de viento y humedad proveniente del mar Caribe y el océano Pacífico.

Esta condición favorece la presencia de abundante nubosidad, lluvias y chubascos débiles a moderados y dispersos en la mayor parte del territorio nacional.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias