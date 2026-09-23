Copeco amplía alerta verde por 36 horas en nueve departamentos de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) amplió la alerta verde por 36 horas en nueve departamentos del país debido a la continuidad de condiciones atmosféricas inestables.

La alerta verde comprende los departamentos de Lempira, Comayagua, Intibucá, Yoro, La Paz, Cortés, Santa Bárbara, Choluteca y Valle, además del Distrito Central y el resto de Francisco Morazán.

La medida entra en vigencia a partir de las 6:00 pm de este miércoles -23 de septiembre- de 2026, según el boletín de alerta.