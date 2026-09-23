Copeco amplía alerta verde por 36 horas en nueve departamentos de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) amplió la alerta verde por 36 horas en nueve departamentos del país debido a la continuidad de condiciones atmosféricas inestables.
La alerta verde comprende los departamentos de Lempira, Comayagua, Intibucá, Yoro, La Paz, Cortés, Santa Bárbara, Choluteca y Valle, además del Distrito Central y el resto de Francisco Morazán.
La medida entra en vigencia a partir de las 6:00 pm de este miércoles -23 de septiembre- de 2026, según el boletín de alerta.
De acuerdo con el boletín, las condiciones atmosféricas podrían generar lluvias y chubascos de débiles a moderados, acompañados de actividad eléctrica aislada.
Estas precipitaciones podrían provocar incrementos en los niveles de ríos y quebradas, inundaciones repentinas, deslizamientos y otras incidencias, principalmente en sectores vulnerables.
En el Distrito Central, Copeco redujo el nivel de alerta de amarilla a verde debido a una disminución de las condiciones de riesgo.
Sin embargo, el organismo mantiene el llamado a permanecer atentos, especialmente en zonas susceptibles a inundaciones repentinas, deslizamientos, caída de árboles, socavones y otras incidencias asociadas a las lluvias.
Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), una vaguada en superficie interactúa con la convergencia de viento y humedad proveniente del mar Caribe y el océano Pacífico.
Esta condición favorece la presencia de abundante nubosidad, lluvias y chubascos débiles a moderados y dispersos en la mayor parte del territorio nacional.