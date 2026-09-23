Giro en el caso: hombre sentenciado a pagar L6,000 de manutención admitió que el menor es su hijo

Tegucigalpa, Honduras.- El hombre condenado a pagar 6,000 lempiras de manutención por los Tribunales de Violencia Doméstica de San Pedro Sula reconoció ante jueza la paternidad del menor, aclararon este miércoles las autoridades del Poder Judicial.
La reacción se originó ante la versión del defensor legal del acusado, Óscar Mejía, quien aseguró que su defendido insólitamente deberá pagar manutención sin ser el padre del hijo de su pareja con quien solo mantuvo una relación amorosa, sin llegar a casarse con ella.
El abogado sostuvo que el menor de edad tiene el apellido en el acta de nacimiento del verdadero padre que en el momento de la relación con la fémina lo reconoció como hijo.
El polémico caso parte de una denuncia presentada el 28 de agosto pasado por la madre del menor. El hombre fue citado y, durante la audiencia, la jueza determinó el monto de manutención para el menor que supuestamente no es suyo.
"Estoy consciente que hay muchas mujeres que sufren de violencia doméstica, pero hay otras que se aprovechan de la situación. Un ciudadano que yo he estado asesorando lo condenaron a pagar una pensión de un hijo que no es de él al haber estado en una relación de novio o relación de amante, puede decirse", dijo el abogado.
No obstante, el portavoz de los Tribunales de Justicia de San Pedro Sula, Ruy Barahona, explicó a EL HERALDO que el hombre fue denunciado por violencia doméstica por la madre del menor y que, durante la audiencia, admitió ante la jueza que el niño es su hijo.
“Fue denunciado por violencia doméstica por la madre del menor: el 28 de agosto y posteriormente fue citado. Él vino a la cita y, ante la jueza, dijo que el niño es de él, pero que no lo reconoció”, aseguró Barahona.
El portavoz agregó que la sentencia se desarrolló a favor de la madre ya que "en materia de equidad y perspectiva de género en la defensa y protección de derechos de las mujeres, las juezas y jueces en esta materia especial son de los mejores formados".
Según las autoridades judiciales, la obligación de brindar manutención persiste debido a lo manifestado por el hombre durante la audiencia y a las circunstancias expuestas ante la jueza.
Defensa anuncia apelación
Tras la medida dictada por la jueza del caso, el abogado del acusado anunció que interpondrá un recurso de apelación al considerar que la resolución carece de sustento jurídico.
“El menor tiene el apellido del padre, un nombre ajeno al de mi representado y está reconocido en el acta de nacimiento. Voy a interponer el recurso de apelación... Mi defendido se pregunta cómo va a pagar manutención por un hijo que no es de él”, sentenció.
El recurso, que será presentado ante la Corte de Apelaciones, se busca anular la sentencia dictada contra el acusado.