Giro en el caso: hombre sentenciado a pagar L6,000 de manutención admitió que el menor es su hijo

Tegucigalpa, Honduras.- El hombre condenado a pagar 6,000 lempiras de manutención por los Tribunales de Violencia Doméstica de San Pedro Sula reconoció ante jueza la paternidad del menor, aclararon este miércoles las autoridades del Poder Judicial.

La reacción se originó ante la versión del defensor legal del acusado, Óscar Mejía, quien aseguró que su defendido insólitamente deberá pagar manutención sin ser el padre del hijo de su pareja con quien solo mantuvo una relación amorosa, sin llegar a casarse con ella.

El abogado sostuvo que el menor de edad tiene el apellido en el acta de nacimiento del verdadero padre que en el momento de la relación con la fémina lo reconoció como hijo.

El polémico caso parte de una denuncia presentada el 28 de agosto pasado por la madre del menor. El hombre fue citado y, durante la audiencia, la jueza determinó el monto de manutención para el menor que supuestamente no es suyo.

"Estoy consciente que hay muchas mujeres que sufren de violencia doméstica, pero hay otras que se aprovechan de la situación. Un ciudadano que yo he estado asesorando lo condenaron a pagar una pensión de un hijo que no es de él al haber estado en una relación de novio o relación de amante, puede decirse", dijo el abogado.