Joy Huerta revela que desconocía la decisión de su hermano Jesse de separarse del dúo

Ciudad de México, México.- “Yo me enteré 20 minutos antes que todos ustedes. Sigo procesando; es demasiada información”, dijo Joy Huerta a una semana de que su hermano Jesse anunciara que se retira, sin especificar por cuánto tiempo, del proyecto musical que los ha unido en los escenarios durante dos décadas.

En su cuenta de Instagram, Joy reconoce que no sabe cómo se verá el proyecto sin su hermano, pero afirma que honrará su historia, canciones y público.

Durante la conferencia de prensa del concierto navideño previsto para el 6 de diciembre "¿Con quién se queda el reno?", la cantante expresó que su hermano tiene sus motivos, y que no le queda más que respetarlos, "yo no puedo hablar por él", además reiteró que ama a su hermano, que lo apoyará en cada paso y que ella seguirá en la música, y que aunque se muere de miedo porque ahora seguiría su trayectoria en solitario, "si el público quiere seguir cantando conmigo, yo quiero seguir cantando con ustedes", y dijo que Jesse & Joy continuará en 2027.

Al respecto de las declaraciones de su hermana, Jesse también hizo una publicación en su Instagram, y aclaró que continuará con los compromisos confirmados de Jesse & Joy hasta el 5 de diciembre, que el equipo estaba informado previamente que no participaría en la conferencia de prensa en la que estuvo su hermana ni en el concierto del 6 de diciembre.

"Créanme que si esta decisión no fuera necesaria no me alejaría de algo tan hermoso, de todas nuestras canciones y de algo a lo que le he dedicado más de la mitad de mi vida para construir con mi amor poniéndolo siempre antes que a mí, y esta decisión la tomo con la urgencia de mi bienestar y con todo el dolor de mi ser".

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Hace una semana Jesse sorprendió con la noticia de su retiro musical, y explico que lo hacía para tomarse un tiempo y estar con su familia, "cuidar de mí y darme el respiro que hoy siento que necesito".

Expresó que no era una decisión fácil, que el dúo ha sido una parte fundamental de su vida y que agradece a su hermana por los buenos recuerdos "y por dejarme acompañar una de las voces más hermosas del planeta con mis manos, nuestras canciones, mis frecuencias, melodías y mi voz".