Jesse & Joy anuncian una pausa indefinida tras dos décadas

Ciudad de México.- El dúo musical pop mexicano Jesse & Joy hará una pausa indefinida después de más de dos décadas de trayectoria musical conjunta. El anuncio fue realizado por Jesse a través de un comunicado publicado en redes sociales, en el que explicó que la decisión fue suya y que busca concentrarse en su vida personal y familiar. “He decidido tomarme un tiempo para estar con mi familia, cuidar de mí y darme el respiro que hoy siento que necesito”, escribió.

El músico explicó que no fue sencillo llegar a esta determinación; sin embargo, señaló que está en un punto de su vida en el que necesita priorizarse, por lo que pidió comprensión durante esta etapa. "Esta decisión nace de la necesidad de cuidar mi paz y mi salud mental y emocional. Hoy necesito vivir a otro ritmo, estar más presente, estar más presente con los míos y permitirme seguir creciendo, creando y explorando nuevos caminos", agregó. Sobre el futuro del dúo, Jesse aseguró que cumplirán con los compromisos que ya tenían programados para este año. Después de eso, se ausentará por tiempo indefinido.



En su mensaje también agradeció a su hermana, Joy, por todo el tiempo que han compartido, por ayudarlo a cumplir sus sueños y por llevar la música que crearon juntos a niveles inimaginables. “Gracias por dejarme acompañar una de las voces más hermosas del planeta con mis manos, nuestras canciones, mis frecuencias, melodías y mi voz”, escribió. Jesse y Joy comenzaron a trabajar juntos a principios de los años 2000. Pero se dieron a conocer en 2005 con su álbum debut "Ésta es mi vida" que incluye el exitoso sencillo "Espacio sideral", que les valió el Grammy Latino a Mejor Nuevo Artista.