Las bandas con los trajes más espectaculares en los desfiles patrios 2026

Los integrantes de las bandas estudiantiles lucieron llamativos trajes durante su participación en la celebración de los 205 años de Independencia de Honduras. Aquí una recopilación de los trajes más llamativos y originales.
El Instituto Gubernamental 1 de Mayo destacó con una guacamaya en su pecho.
Con coloridos trajes típicos los estudiantes de este instituto destacaron en su banda no solo por su música.
Los jóvenes lucieron trajes blancos con volantes en color rojo, azul y amarillo.
Los estudiantes del Instituto Jesús de Nazareth lucieron en blanco y azul su traje de gala, con una aguila en su pecho.
El traje de la banda del Liceo San Juan también destacó con estos colores, de corte limpio pero coloridos.
Haciendo honor a su uniforme de diario, la banda del Instituto Alfonso Guillén Zelaya desfilaron en blanco y negro con detalles dorados y amarillo.
La banda del Instituto Cultura Nacional lució de blanco con toques azules y negro, el plumaje rojo sobre su sombrero agregó el toque de color.
El Instituto José Trinidad Reyes, uno de los más esperados en San Pedro Sula, lució un traje de capa, con toques musicales bordados dorados.
Haciendo homenaje a la cultura Lenca, así vistieron los integrantes de esta banda.
L banda del Instituto Trilingüe Cultura del Japón lució un traje de capa con muchos detalles.
Otro de los trajes que destacó en los desfiles fue este en color rojo, azul y blanco con una hermosa guara en todo el pecho.