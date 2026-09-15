En Valle y Choluteca: En la zona sur de Honduras también se viven a lo grande las fiestas patrias

Las fiestas patrias se celebran a lo grande en la zona sur de Honduras. En el marco de los 205 años de independencia patria, las calles de Nacaome, Valle, y Marcovia, Choluteca, se llenaron de color, alegría y fervor cívico.
Los bellos trajes típicos no pueden faltar en un día tan importante como el 15 de septiembre, cuando los hondureños recuerdan sus raíces y celebran su identidad nacional.
Las calles de Nacaome, Valle, se llenaron de alegría para festejar los 205 años de independencia. Los coloridos trajes de los estudiantes también fueron protagonistas de la celebración.
Las palillonas de Nacaome, Valle, también robaron miradas con sus llamativos trajes. Las jóvenes se prepararon durante meses de ensayos para lucirse durante los desfiles.
En Marcovia, Choluteca, los estudiantes también recordaron sus raíces. Los trajes típicos destacaron durante la celebración en este municipio de la zona sur.
Las alumnas demostraron este 15 de septiembre que cada día de ensayo valió la pena y, con su participación, dejaron en alto el nombre de sus institutos.
Las bellas palillonas y pomponeras fueron las encargadas de poner alegría y dar vida a los desfiles. Con sus presentaciones, incluso invitaron a las autoridades a bailar.Las alumnas demostraron este 15 de septiembre que cada día de ensayo valió la pena y, con su participación, dejaron en alto el nombre de sus institutos.
Nacaome y Marcovia se llenan de alegría durante los desfiles del 15 de septiembre
El fervor patrio también se hizo presente en la zona sur de Honduras. En Nacaome y Marcovia, los estudiantes engalanaron las calles con sus coloridos atuendos.
La celebración de los 205 años de independencia llegó a cada rincón de Honduras y la zona sur no fue la excepción.