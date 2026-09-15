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En Valle y Choluteca: En la zona sur de Honduras también se viven a lo grande las fiestas patrias

Las calles de Nacaome, Valle, y Marcovia, Choluteca, se llenaron de color, música y alegría durante la celebración de los 205 años de independencia patria

  • Actualizado: 15 de septiembre de 2026 a las 14:35
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Las fiestas patrias se celebran a lo grande en la zona sur de Honduras. En el marco de los 205 años de independencia patria, las calles de Nacaome, Valle, y Marcovia, Choluteca, se llenaron de color, alegría y fervor cívico.

 Foto: Redes sociales
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Los bellos trajes típicos no pueden faltar en un día tan importante como el 15 de septiembre, cuando los hondureños recuerdan sus raíces y celebran su identidad nacional.

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Las calles de Nacaome, Valle, se llenaron de alegría para festejar los 205 años de independencia. Los coloridos trajes de los estudiantes también fueron protagonistas de la celebración.

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Las palillonas de Nacaome, Valle, también robaron miradas con sus llamativos trajes. Las jóvenes se prepararon durante meses de ensayos para lucirse durante los desfiles.

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En Marcovia, Choluteca, los estudiantes también recordaron sus raíces. Los trajes típicos destacaron durante la celebración en este municipio de la zona sur.

 Foto: Cortesía
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Las alumnas demostraron este 15 de septiembre que cada día de ensayo valió la pena y, con su participación, dejaron en alto el nombre de sus institutos.

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Las bellas palillonas y pomponeras fueron las encargadas de poner alegría y dar vida a los desfiles. Con sus presentaciones, incluso invitaron a las autoridades a bailar.Las alumnas demostraron este 15 de septiembre que cada día de ensayo valió la pena y, con su participación, dejaron en alto el nombre de sus institutos.

 Foto: Cortesía
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Nacaome y Marcovia se llenan de alegría durante los desfiles del 15 de septiembre

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El fervor patrio también se hizo presente en la zona sur de Honduras. En Nacaome y Marcovia, los estudiantes engalanaron las calles con sus coloridos atuendos.

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La celebración de los 205 años de independencia llegó a cada rincón de Honduras y la zona sur no fue la excepción.

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