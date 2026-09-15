¡Se robaron las miradas! Palillonas de San Pedro Sula rinden honor a la patria en los desfiles

San Pedro Sula se vistió de fervor este 15 de septiembre con el paso de los desfiles patrios, donde palillonas de distintos centros educativos salieron a las calles para conmemorar los 205 años de independencia de Honduras.
Maryori García, palillona del Instituto Jesús de Nazareth, destacó durante el desfile patrio en San Pedro Sula con su presentación y su llamativo atuendo.
Denisse Chirinos, del Instituto Evangélico Bethel, lució su talento como palillona durante la celebración de las fiestas patrias.
Sofía Cardona formó parte del cuadro de palillonas del Instituto Tecnológico Sampedrano.
Ángela Mejía también destacó representando al Instituto Tecnológico Sampedrano.
Marisol Interiano puso el ritmo y la energía como palillona de la banda Latinos de Sula.
Nahomi Soto representó al Instituto Vicentino como palillona durante el recorrido de los desfiles patrios en San Pedro Sula.
Dulce García desfiló con el Liceo Morazánico y se sumó a la celebración de las fiestas patrias.
Kristel Franco también llevó el espíritu patrio en cada paso como integrante de las palillonas del Liceo Morazánico.
Con sus movimientos coordinados y vistosos atuendos, captaron las miradas de quienes acudieron a disfrutar del desfile.
Las palillonas del Instituto José Trinidad Reyes engalanaron el desfile patrio con una presentación llena de ritmo, coordinación y espíritu hondureño.
Las estudiantes lucieron trajes preparados especialmente para la ocasión, combinando los colores patrios con detalles llamativos que resaltaron durante sus presentaciones.
Entre bandas de guerra, cuadros de pomponeras y presentaciones coreográficas, las palillonas se convirtieron en uno de los principales atractivos de la jornada.
Génesis Urquía formó parte del cuadro de palillonas del Instituto Monte Gerizim.