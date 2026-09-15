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¡Se robaron las miradas! Palillonas de San Pedro Sula rinden honor a la patria en los desfiles

Entre música y coreografías, las palillonas sampedranas rindieron homenaje y dieron vida a una jornada en la que la tradición y el fervor patrio se hicieron presentes en las calles

  • Actualizado: 15 de septiembre de 2026 a las 14:38
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San Pedro Sula se vistió de fervor este 15 de septiembre con el paso de los desfiles patrios, donde palillonas de distintos centros educativos salieron a las calles para conmemorar los 205 años de independencia de Honduras.

 Foto: Yoseph Amaya| EL HERALDO
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Maryori García, palillona del Instituto Jesús de Nazareth, destacó durante el desfile patrio en San Pedro Sula con su presentación y su llamativo atuendo.
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Denisse Chirinos, del Instituto Evangélico Bethel, lució su talento como palillona durante la celebración de las fiestas patrias.
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Sofía Cardona formó parte del cuadro de palillonas del Instituto Tecnológico Sampedrano.
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Ángela Mejía también destacó representando al Instituto Tecnológico Sampedrano.
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Marisol Interiano puso el ritmo y la energía como palillona de la banda Latinos de Sula.
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Nahomi Soto representó al Instituto Vicentino como palillona durante el recorrido de los desfiles patrios en San Pedro Sula.
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Dulce García desfiló con el Liceo Morazánico y se sumó a la celebración de las fiestas patrias.
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Kristel Franco también llevó el espíritu patrio en cada paso como integrante de las palillonas del Liceo Morazánico.
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Con sus movimientos coordinados y vistosos atuendos, captaron las miradas de quienes acudieron a disfrutar del desfile.
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Las palillonas del Instituto José Trinidad Reyes engalanaron el desfile patrio con una presentación llena de ritmo, coordinación y espíritu hondureño.
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Las estudiantes lucieron trajes preparados especialmente para la ocasión, combinando los colores patrios con detalles llamativos que resaltaron durante sus presentaciones.
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Entre bandas de guerra, cuadros de pomponeras y presentaciones coreográficas, las palillonas se convirtieron en uno de los principales atractivos de la jornada.

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Génesis Urquía formó parte del cuadro de palillonas del Instituto Monte Gerizim.
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