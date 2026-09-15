Disciplina y patriotismo: militares, policías y bomberos destacan en los desfiles patrios

Entre disciplina y acercamiento con el público, estos son los momentos de las presentaciones de militares, policías y bomberos que más acapararon la atención en los desfiles patrios.
Los niños asistentes a los desfiles tuvieron la oportunidad de montar los caballos de las Fuerzas Armadas y tomarse fotografías durante la jornada de celebración patria.
Elementos de las Fuerzas Armadas afinan los últimos detalles antes de incorporarse al recorrido conmemorativo por los 205 años de Independencia de Honduras.
Los militares recorren el trayecto de los desfiles patrios como parte de las presentaciones preparadas para conmemorar la independencia hondureña.
Los elementos militares muestran disciplina y coordinación durante su recorrido frente al público que acudió a disfrutar de la celebración patria.
Los cadetes de la Academia Militar avanzan con paso firme durante los desfiles conmemorativos por los 205 años de Independencia de Honduras.
Con disciplina, gallardía y orgullo, los integrantes de la Academia Militar participan en la celebración del 15 de septiembre.
Los caballos de las Fuerzas Armadas se convierten en uno de los atractivos.
Los ejemplares llamaron la atención de los asistentes durante los desfiles patrios celebrados este 15 de septiembre.
La Policía Nacional también mostró sus unidades. El despliegue de motocicletas formó parte de la participación policial durante los desfiles conmemorativos por la independencia.
Militares y policías participaron en una jornada en la que los asistentes pudieron observar de cerca sus diferentes presentaciones.
Los bomberos también formaron parte de la fiesta patria. Los elementos del Cuerpo de Bomberos participaron en los desfiles conmemorativos por los 205 años de Independencia de Honduras.
Militares, policías y bomberos participaron en las actividades del 15 de septiembre, acompañando a los estudiantes durante la celebración.
Una jornada marcada por la disciplina y el patriotismo.
Las presentaciones de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos aportaron distintos momentos a la celebración de los 205 años de Independencia de Honduras.