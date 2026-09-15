Alta costura y elegancia: palillonas de Danlí, El Paraíso, impactan con sus trajes patrióticos

Tonos rosa, azul oscuro y celeste, flecos dorados y plumas exóticas son algunos de los detalles destacados en los trajes de las palillonas de Danlí, El Paraíso, conocidas por sus llamativos vestuarios y belleza que engalanan las fiestas patrias.
El Instituto Cosme García de Danlí, El Paraíso, es uno de los más esperados. Este año, una de las palillonas fue montada a caballo, portando un deslumbrante vestido azul con flecos dorados, un képi con un llamativo plumaje y una capa que cae hasta el suelo.
Por otro lado, el cuadro de palillonas completo lució trajes elaborados con pedrería y hermosos tocados en color verde esmeralda, dorado y rojo vino, creando una combinación elegante y llamativa.
En sus cuellos llevaban un adorno de color dorado, así como unas enormes hombreras en sus hombros que llamaron toda la atención durante el desfile.
El Instituto Católico Nuestra Señora Reina de la Paz de Danlí fue un show completo. Su traje azul celeste, acompañado de flecos dorados y un llamativo toque en la cabeza, fue todo un éxito.
En cada uno de sus trajes se notó la combinación de colores, mientras que la coordinación entre las palillonas hizo que se robaran el show en las calles de Danlí.
Del mismo centro educativo, pero del nivel básico, también participaron las palillonas escolares, quienes utilizaron un vestido en tonos verde claro, combinado con tonalidades rosa pastel y un sombrero del mismo color.
El Instituto Teodoro Rodas Valle optó por un traje verde oscuro y dorado, con elegantes flecos en las mangas y el ruedo, así como detalles en las botas.
En sus cuellos, cada una de las palillonas llevaba un adorno dorado y verde, que combinaba con su elegante corona y sus mitones.
Las palillonas del Instituto Departamental de Oriente fueron otro de los atractivos del desfile. Lucieron un atuendo en color rosa pastel y crema que combinó a la perfección con cada una de ellas.
En su cabeza, cada una portaba un sombrero grande y elegante, además de unas llamativas mangas bombachas que fueron uno de los detalles distintivos de su presentación. En lugar de la batuta que comúnmente utilizan, llevaron sombrillas que marcaron la diferencia.
El Centro Educativo Básico María Teresa Matta también optó por un traje rosado fucsia y dorado. Cada una de las palillonas lució un llamativo vestuario, acompañado de detalles y tocados que destacaron en sus batucas, cabellos y vestidos
Cada instituto representó con orgullo a su centro educativo, después de meses de preparación para estas fechas cívicas.
El CEB Miriam Judith Gallardo, de Danlí, también deslumbró con sus trajes en azul y dorado, sumándose al colorido desfile.
Por su parte, la Escuela Normal Bilingüe España lució un deslumbrante vestido que, combinado con tonos rosa y dorado, aportó movimiento a sus coreografías.
Las bastoneras del Instituto Teodoro Rodas Valle de Danlí tampoco pudieron pasar desapercibidas durante la jornada y destacaron por sus atuendos, coordinación y presentación.