Colores vibrantes, alegría y orgullo patrio llenan las calles de Honduras este 15 de septiembre

El fervor cívico y la diversidad de colores destacan en los desfiles de este 15 de septiembre, en el marco de la celebración de los 205 años de independencia patria.
Con orgullo y entusiasmo, los hondureños de San Pedro Sula y Tegucigalpa festejan los 205 años de independencia sin dejar de lado sus raíces. Estas niñas lucen espectaculares trajes folclóricos que destacan por sus hermosos colores.
Esta pequeña, en San Pedro Sula, es una hermosa pomponera que luce dos pompones de diferentes colores y engalana las calles de la capital industrial.
Las palillonas tampoco se quedan atrás con sus trajes. Las calles de Tegucigalpa se llenan de color con los llamativos atuendos de las estudiantes que participan en los desfiles.
Los niños también decidieron lucir trajes alusivos a los colores patrios. Este pequeño, disfrazado de un ave con tonos azules, llamó la atención durante la celebración.
Los trajes folclóricos son parte esencial de los desfiles. Las jovencitas lucen faldas de diferentes colores, mientras que los varones visten atuendos tradicionales que representan la riqueza cultural de Honduras.
Las diferentes etnias también han sido representadas en San Pedro Sula. Las jóvenes bailan al ritmo de la punta, luciendo coloridos trajes garífunas que resaltan la riqueza cultural del país.
Las palillonas, unas de las grandes protagonistas de los desfiles, también lucen espectaculares trajes en Tegucigalpa, llenando de elegancia y color las calles de la capital.
Las bandas de los diferentes institutos también apostaron por trajes con colores vibrantes, que les permiten destacar aún más durante su participación en los desfiles patrios.
En San Pedro Sula no faltaron las banderas de los países centroamericanos, que dieron color y vida a las calles de la capital industrial.
Los vestidos folclóricos siempre son protagonistas de los desfiles. Honduras representa su riqueza cultural a través de sus colores vivos, como el azul, el rojo y el verde.
Las pomponeras no podían quedarse atrás. Con sus colores vibrantes y su entusiasmo, estas bellas jóvenes llenaron de alegría y fervor cívico las calles de San Pedro Sula.