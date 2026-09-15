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Colores vibrantes, alegría y orgullo patrio llenan las calles de Honduras este 15 de septiembre

Música, alegría, trajes folclóricos y colores vibrantes llenan las calles de Honduras durante la celebración de los 205 años de independencia patria

  • Actualizado: 15 de septiembre de 2026 a las 10:02
Colores vibrantes, alegría y orgullo patrio llenan las calles de Honduras este 15 de septiembre
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El fervor cívico y la diversidad de colores destacan en los desfiles de este 15 de septiembre, en el marco de la celebración de los 205 años de independencia patria.

 Foto: Yoseph Amaya/ EL HERALDO
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Con orgullo y entusiasmo, los hondureños de San Pedro Sula y Tegucigalpa festejan los 205 años de independencia sin dejar de lado sus raíces. Estas niñas lucen espectaculares trajes folclóricos que destacan por sus hermosos colores.

 Foto: Yoseph Amaya/ EL HERALDO
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Esta pequeña, en San Pedro Sula, es una hermosa pomponera que luce dos pompones de diferentes colores y engalana las calles de la capital industrial.

 Foto: Yoseph Amaya/ EL HERALDO
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Las palillonas tampoco se quedan atrás con sus trajes. Las calles de Tegucigalpa se llenan de color con los llamativos atuendos de las estudiantes que participan en los desfiles.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
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Los niños también decidieron lucir trajes alusivos a los colores patrios. Este pequeño, disfrazado de un ave con tonos azules, llamó la atención durante la celebración.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
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Los trajes folclóricos son parte esencial de los desfiles. Las jovencitas lucen faldas de diferentes colores, mientras que los varones visten atuendos tradicionales que representan la riqueza cultural de Honduras.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
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Las diferentes etnias también han sido representadas en San Pedro Sula. Las jóvenes bailan al ritmo de la punta, luciendo coloridos trajes garífunas que resaltan la riqueza cultural del país.

 Foto: Yoseph Amaya/ EL HERALDO
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Las palillonas, unas de las grandes protagonistas de los desfiles, también lucen espectaculares trajes en Tegucigalpa, llenando de elegancia y color las calles de la capital.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
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Las bandas de los diferentes institutos también apostaron por trajes con colores vibrantes, que les permiten destacar aún más durante su participación en los desfiles patrios.

 Foto: Yoseph Amaya/ EL HERALDO
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En San Pedro Sula no faltaron las banderas de los países centroamericanos, que dieron color y vida a las calles de la capital industrial.

 Foto: Héctor Paz/ EL HERALDO
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Los vestidos folclóricos siempre son protagonistas de los desfiles. Honduras representa su riqueza cultural a través de sus colores vivos, como el azul, el rojo y el verde.

 Foto: Héctor Paz/ EL HERALDO
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Las pomponeras no podían quedarse atrás. Con sus colores vibrantes y su entusiasmo, estas bellas jóvenes llenaron de alegría y fervor cívico las calles de San Pedro Sula.

 Foto: Yoseph Amaya/ EL HERALDO
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