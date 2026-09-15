Las primeras palillonas que se roban las miradas en los desfiles patrios 2026

Las bellas palillonas ya comenzaron a robarse las miradas de todos en los desfiles patrios este martes 15 de septiembre en varios del país. Aquí las primeras captadas por el lente de EL HERALDO.
Michelle Sánchez, del Instituto Liceo Heiner Reyes, fue una de las primeras captadas por el lente de EL HERALDO.
El cuadro de palillonas del Instituto Psicopedagógico Juana Lecrerc fue uno de los más aplaudidos al inicio de los desfiles.
Aylin Martínez, del Instituto Héctor Pineda Ugarte, se robó varias miradas en los desfiles.
Helen Amaya, también del HPU, fue una de las captadas por el lente de EL HERALDO.
Esta joven del Centro de Educación Básica Especial CIRE también se llevó los aplausos de los presentes.
Estas lindas chicas del Instituto San Juan Bosco de San Pedro Sula deleitaron a todos con sus pasos.
Su carisma logró atraer el lente de la cámara.
Las bellas palillonas del Instituto Monterrey han sido de las más aplaudidas en su paso por el bulevar Suyapa.
Todas destacaron por sus pasos y carisma.
El Instituto Alfonso Guillén Zelaya ha destacado este año con un traje blanco y negro, con toques dorados.
Las bastoneras del Instituto Salem Sucot usaron un traje llamativo.
Instituto Mary de Flores ha sido uno de los más aplaudidos por su carisma y su originalidad este año.
Ángela Mariel Moya es una de las más guapas de este cuadro de palillonas.
Génesis Vegas del Instituto Juan Pablo captó la atención del lente de EL HERALDO.
Cada estudiante se ha esforzado por honrar a la patria este martes 15 de septiembre.