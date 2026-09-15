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Las primeras palillonas que se roban las miradas en los desfiles patrios 2026

Hermosas y llenas de fervor patrio. Así lucieron las primeras palillonas captadas por el lente de EL HERALDO durante los desfiles patrios 2026

  • Actualizado: 15 de septiembre de 2026 a las 09:14
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Las bellas palillonas ya comenzaron a robarse las miradas de todos en los desfiles patrios este martes 15 de septiembre en varios del país. Aquí las primeras captadas por el lente de EL HERALDO.

 Fotos: Marvin Salgado | Yoseph Amaya | Estalin Irías | EL HERALDO
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Michelle Sánchez, del Instituto Liceo Heiner Reyes, fue una de las primeras captadas por el lente de EL HERALDO.

 Foto: EL HERALDO
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El cuadro de palillonas del Instituto Psicopedagógico Juana Lecrerc fue uno de los más aplaudidos al inicio de los desfiles.

 Foto: EL HERALDO
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Aylin Martínez, del Instituto Héctor Pineda Ugarte, se robó varias miradas en los desfiles.

 Foto: EL HERALDO
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Helen Amaya, también del HPU, fue una de las captadas por el lente de EL HERALDO.

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Esta joven del Centro de Educación Básica Especial CIRE también se llevó los aplausos de los presentes.

 Foto: EL HERALDO
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Estas lindas chicas del Instituto San Juan Bosco de San Pedro Sula deleitaron a todos con sus pasos.

 Foto: EL HERALDO
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Su carisma logró atraer el lente de la cámara.

 Foto: EL HERALDO
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Las bellas palillonas del Instituto Monterrey han sido de las más aplaudidas en su paso por el bulevar Suyapa.

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Todas destacaron por sus pasos y carisma.

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El Instituto Alfonso Guillén Zelaya ha destacado este año con un traje blanco y negro, con toques dorados.

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Las bastoneras del Instituto Salem Sucot usaron un traje llamativo.

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Instituto Mary de Flores ha sido uno de los más aplaudidos por su carisma y su originalidad este año.

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Ángela Mariel Moya es una de las más guapas de este cuadro de palillonas.

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Génesis Vegas del Instituto Juan Pablo captó la atención del lente de EL HERALDO.

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Cada estudiante se ha esforzado por honrar a la patria este martes 15 de septiembre.

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