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Ambiente festivo y patriótico en San Pedro Sula por aniversario de independencia de Honduras

Las actividades son encabezadas por el alcalde sampedrano Roberto Contreras y destacan por la presencia de coloridos trajes de palillonas y atuendos típicos que exaltan la diversidad cultural hondureña, con representaciones de las culturas lenca, maya y garífuna.

  • Actualizado: 15 de septiembre de 2026 a las 07:48
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Un clima agradable acompaña este martes a los estudiantes que participan en los desfiles patrios por las calles de la ciudad industrial para conmemorar el aniversario de la independencia de Honduras.

 Fotos: EL HERALDO.
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Los estudiantes, grandes y chicos, llenan de color las calles sampedranas.

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El alcalde de San Pedro Sula participa en las actividades patrias que este martes reúnen a estudiantes y ciudadanos en las calles de la ciudad industrial.
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Los estudiantes avanzan por las calles de San Pedro Sula mientras participan en las actividades conmemorativas por la independencia de Honduras.
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Los estudiantes incorporan elementos representativos de esta herencia cultural hondureña como parte de las presentaciones realizadas durante los desfiles.
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Los estudiantes participan en una jornada que combina la celebración de la independencia con expresiones de la diversidad cultural hondureña.
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La cultura hondureña se hace presente en cada rincón del país.

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Los estudiantes lucen atuendos típicos que reflejan parte de la riqueza cultural del país durante los desfiles patrios en la ciudad industrial.
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San Pedro Sula vive una jornada llena de color y fervor patrio.
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Coloridos trajes de palillonas y pomponeras engalanan la jornada.

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Con sus uniformes, presentaciones y entusiasmo, los jóvenes forman parte de la celebración patria que reúne a diferentes centros educativos durante este 15 de septiembre.
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Los trajes típicos destacan entre las distintas presentaciones que forman parte de los desfiles patrios desarrollados este martes en San Pedro Sula.
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Los estudiantes lucen atuendos típicos que reflejan parte de la riqueza cultural del país durante los desfiles patrios en la ciudad industrial.
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Los estudiantes recorren las calles de la ciudad industrial mientras los asistentes observan las distintas presentaciones preparadas para los desfiles patrios.
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Las jóvenes participantes aportan vistosidad a los desfiles patrios con sus atuendos y presentaciones frente a los asistentes.
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Con entusiasmo y color, los estudiantes recorren las calles de San Pedro Sula como parte de los desfiles conmemorativos de la independencia.
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Los atuendos y representaciones culturales forman parte de la diversidad que los estudiantes muestran durante los desfiles patrios en San Pedro Sula.
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San Pedro Sula recibe este martes a los estudiantes que participan en los desfiles, en una jornada marcada por el color, la música y las expresiones culturales hondureñas.
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