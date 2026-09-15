Ambiente festivo y patriótico en San Pedro Sula por aniversario de independencia de Honduras

Un clima agradable acompaña este martes a los estudiantes que participan en los desfiles patrios por las calles de la ciudad industrial para conmemorar el aniversario de la independencia de Honduras.
Los estudiantes, grandes y chicos, llenan de color las calles sampedranas.
El alcalde de San Pedro Sula participa en las actividades patrias que este martes reúnen a estudiantes y ciudadanos en las calles de la ciudad industrial.
Los estudiantes avanzan por las calles de San Pedro Sula mientras participan en las actividades conmemorativas por la independencia de Honduras.
Los estudiantes incorporan elementos representativos de esta herencia cultural hondureña como parte de las presentaciones realizadas durante los desfiles.
Los estudiantes participan en una jornada que combina la celebración de la independencia con expresiones de la diversidad cultural hondureña.
La cultura hondureña se hace presente en cada rincón del país.
Los estudiantes lucen atuendos típicos que reflejan parte de la riqueza cultural del país durante los desfiles patrios en la ciudad industrial.
San Pedro Sula vive una jornada llena de color y fervor patrio.
Coloridos trajes de palillonas y pomponeras engalanan la jornada.
Con sus uniformes, presentaciones y entusiasmo, los jóvenes forman parte de la celebración patria que reúne a diferentes centros educativos durante este 15 de septiembre.
Los trajes típicos destacan entre las distintas presentaciones que forman parte de los desfiles patrios desarrollados este martes en San Pedro Sula.
Los estudiantes recorren las calles de la ciudad industrial mientras los asistentes observan las distintas presentaciones preparadas para los desfiles patrios.
Las jóvenes participantes aportan vistosidad a los desfiles patrios con sus atuendos y presentaciones frente a los asistentes.
Con entusiasmo y color, los estudiantes recorren las calles de San Pedro Sula como parte de los desfiles conmemorativos de la independencia.
Los atuendos y representaciones culturales forman parte de la diversidad que los estudiantes muestran durante los desfiles patrios en San Pedro Sula.
San Pedro Sula recibe este martes a los estudiantes que participan en los desfiles, en una jornada marcada por el color, la música y las expresiones culturales hondureñas.