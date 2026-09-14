Le extirparon un quiste de ovario que pesaba 20 libras: el caso de una mujer de 64 años en el HE

"El tumor o quiste de ovario es una patología muy frecuente, pero no suele alcanzar un tamaño tan grande. Su crecimiento notable, como en este caso, además de provocar dolor pélvico o abdominal, puede ejercer presión sobre la vejiga o los intestinos, lo que causa ganas frecuentes de orinar, estreñimiento o sensación de llenura rápida", explicó la especialista.