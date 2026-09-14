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Le extirparon un quiste de ovario que pesaba 20 libras: el caso de una mujer de 64 años en el HE

Una mujer de 64 años acudió al Hospital Escuela con el abdomen abultado, parecía que estaba embarazada, pero descubrieron que se trataba de una masa quística que pesaba entre 15 y 20 libras

  • Actualizado: 14 de septiembre de 2026 a las 15:30
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Una mujer de 64 años acudió al Hospital Escuela con el abdomen abultado, lo que hacía parecer que estaba embarazada. Sin embargo, los médicos descubrieron que se trataba de una masa quística de gran tamaño que pesaba entre 15 y 20 libras.

 Foto: Cortesía - Hospital Escuela
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La paciente, identificada como doña Vilma, llegó al Hospital Escuela debido a un dolor pélvico que había experimentado durante cuatro meses.

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Tras conocer sus antecedentes y realizarle varios estudios, los médicos detectaron una enorme masa quística de aproximadamente 20 por 30 centímetros.

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La masa había crecido considerablemente y se encontraba en el área de uno de sus ovarios. La doctora Melisa Ordóñez, especialista en ginecología y obstetricia del Hospital Escuela, explicó que el quiste tenía un peso estimado de entre 15 y 20 libras.

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Ante el tamaño de la masa, los médicos decidieron realizarle una salpingooforectomía, procedimiento quirúrgico que consiste en la extirpación de una trompa de Falopio y el ovario correspondiente.

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"El tumor o quiste de ovario es una patología muy frecuente, pero no suele alcanzar un tamaño tan grande. Su crecimiento notable, como en este caso, además de provocar dolor pélvico o abdominal, puede ejercer presión sobre la vejiga o los intestinos, lo que causa ganas frecuentes de orinar, estreñimiento o sensación de llenura rápida", explicó la especialista.

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"Además, eleva el riesgo de complicaciones graves, como la torsión ovárica o la ruptura", agregó la galena.

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La paciente se encuentra recuperándose tras la cirugía y aseguró sentir un gran alivio. La masa que tenía en el abdomen hacía que pareciera estar embarazada de aproximadamente cinco meses.

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Confundió la inflamación con problemas de colon: Doña Vilma pensaba que el aumento de volumen de su abdomen se debía a problemas en el colon. Sin embargo, los estudios médicos revelaron que se trataba de una masa quística de gran tamaño.

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Tras la intervención quirúrgica, la paciente expresó su agradecimiento al personal médico que la atendió. "Me siento mucho mejor, le doy gracias a Dios y a los médicos de este hospital que me operaron. Solo espero recuperarme para regresar a mi casa", expresó doña Vilma.

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