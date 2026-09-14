¡También robaron suspiros! Las bellas maestras que engalanaron los desfiles en SPS

El talento, la alegría y el fervor patrio no fueron los únicos protagonistas de los desfiles de este 14 de septiembre en San Pedro Sula. La belleza y carisma de las docentes también captaron las miradas durante la jornada cívica.
Portando elegantes atuendos alusivos a las fiestas patrias, varias maestras se sumaron a las actividades con entusiasmo, acompañando a sus estudiantes
Las docentes formaron parte de las presentaciones preparadas para conmemorar los 205 años de independencia de Honduras.
Mientras las bandas de guerra marcaban el ritmo y las palillonas llenaban de color las calles sampedranas, las docentes destacaron por su presencia en el recorrido.
Algunas lucieron vestimenta con la Guara Roja, Ave Nacional de Honduras , siempre manteniendo el espíritu festivo que caracteriza las celebraciones de septiembre.
Entre aplausos y muestras de entusiasmo, las maestras continuaron el recorrido junto a sus estudiantes.
Con sonrisas y actitud entusiasta, las maestras acompañaron cada presentación de sus alumnos.
Los docentes aportaron su toque particular a una jornada marcada por el civismo y la alegría.
Las docentes se llevaron parte de las miradas durante los desfiles en San Pedro Sula, donde demostraron que el espíritu patrio se vive de distintas maneras.
Su apoyo a los estudiantes se vio reflejado en cada momento, asegurándose de que los desfiles se desarrollaran de manera sana y segura.