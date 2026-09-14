  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Honduras

¡También robaron suspiros! Las bellas maestras que engalanaron los desfiles en SPS

Más allá de la música y el color, las docentes se convirtieron en parte del atractivo de una jornada que reunió a cientos de sampedranos en las calles hoy

  • Actualizado: 14 de septiembre de 2026 a las 14:31
¡También robaron suspiros! Las bellas maestras que engalanaron los desfiles en SPS
1 de 10

El talento, la alegría y el fervor patrio no fueron los únicos protagonistas de los desfiles de este 14 de septiembre en San Pedro Sula. La belleza y carisma de las docentes también captaron las miradas durante la jornada cívica.

 Fotos: Yoseph Amaya| EL HERALDO
¡También robaron suspiros! Las bellas maestras que engalanaron los desfiles en SPS
2 de 10

Portando elegantes atuendos alusivos a las fiestas patrias, varias maestras se sumaron a las actividades con entusiasmo, acompañando a sus estudiantes
¡También robaron suspiros! Las bellas maestras que engalanaron los desfiles en SPS
3 de 10

Las docentes formaron parte de las presentaciones preparadas para conmemorar los 205 años de independencia de Honduras.
¡También robaron suspiros! Las bellas maestras que engalanaron los desfiles en SPS
4 de 10

Mientras las bandas de guerra marcaban el ritmo y las palillonas llenaban de color las calles sampedranas, las docentes destacaron por su presencia en el recorrido.
¡También robaron suspiros! Las bellas maestras que engalanaron los desfiles en SPS
5 de 10

Algunas lucieron vestimenta con la Guara Roja, Ave Nacional de Honduras , siempre manteniendo el espíritu festivo que caracteriza las celebraciones de septiembre.
¡También robaron suspiros! Las bellas maestras que engalanaron los desfiles en SPS
6 de 10

Entre aplausos y muestras de entusiasmo, las maestras continuaron el recorrido junto a sus estudiantes.
¡También robaron suspiros! Las bellas maestras que engalanaron los desfiles en SPS
7 de 10

Con sonrisas y actitud entusiasta, las maestras acompañaron cada presentación de sus alumnos.

 Alejandra Rivera Orti
¡También robaron suspiros! Las bellas maestras que engalanaron los desfiles en SPS
8 de 10

Los docentes aportaron su toque particular a una jornada marcada por el civismo y la alegría.
¡También robaron suspiros! Las bellas maestras que engalanaron los desfiles en SPS
9 de 10

Las docentes se llevaron parte de las miradas durante los desfiles en San Pedro Sula, donde demostraron que el espíritu patrio se vive de distintas maneras.
¡También robaron suspiros! Las bellas maestras que engalanaron los desfiles en SPS
10 de 10

Su apoyo a los estudiantes se vio reflejado en cada momento, asegurándose de que los desfiles se desarrollaran de manera sana y segura.
Cargar más fotos