Unos 26 centros educativos participan en desfiles patrios de La Ceiba

Llenos de emoción y con ganas de honrar a la patria, los alumnos de al menos 26 centros educativos salieron a las calles de La Ceiba para ser parte de los desfiles patrios por el 205 aniversario de la independencia.
El recorrido comenzó a la altura de la calle 21 y culminó frente al escenario principal, ubicado en el Parque Central de la ciudad. La actividad reunió a estudiantes de diferentes centros educativos de la localidad.
En total, unos 26 centros educativos participaron en esta jornada patriótica, que marcó el inicio de las actividades conmemorativas de la independencia en La Ceiba.
Las delegaciones escolares avanzaron por la avenida San Isidro, donde estudiantes y docentes formaron parte de las actividades cívicas organizadas para celebrar esta importante fecha nacional.
La jornada estuvo encabezada por las máximas autoridades municipales y de la Secretaría de Educación, quienes abrieron paso a los centros educativos participantes en el desfile.
El honor de liderar el recorrido escolar correspondió a la histórica Escuela Guadalupe Quezada de Morazán, institución que abrió las delegaciones de primaria durante las festividades patrias.
La escuela Guadalupe Quezada de Morazán es reconocida como la institución educativa más antigua de La Ceiba, con 117 años de fundación.
Sus alumnos engalanaron el inicio de los desfiles con muestras de fervor cívico, bandas marciales y cuadros de honor, como parte de las actividades preparadas para esta celebración.
La participación de los centros educativos permitió que estudiantes de primaria mostraran su compromiso con las tradiciones patrias y formaran parte de la conmemoración de los más de dos siglos de emancipación política.
Las actividades continuarán este martes 15 de septiembre con el desfile de los institutos de segunda enseñanza, con el que La Ceiba dará seguimiento a la celebración central de los 205 años de Independencia Patria.