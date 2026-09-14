Curiosidades, bellezas y show de bandas: así se viven las fiestas patrias en San Pedro Sula

Total fervor patrio se vive hoy en las calles de San Pedro Sula, ciudad de Cortés, donde el ambiente, la música y los bailes rinden honor a Honduras previo a la gran celebración cívica.
Hoy, 14 de septiembre, diferentes institutos salen a las calles con fervor patrio para sumarse a la gran fiesta de los 205 años de independencia de nuestro país. Comenzando con los representativos Símbolos Menores, los estudiantes de cuarto de honor de los institutos portaron con gran entusiasmo.
Las pequeñas sombrilleras lucieron unos coloridos trajes de tonalidades del arcoíris, algunas de ellas portando su banda de excelencia académica.
Y, por supuesto, las bellas palillonas captaron la atención del público con sus trajes azul y rosa, una combinación que resaltó su belleza.
El show de gimnasia de los alumnos, sin duda alguna, se robó los aplausos, quienes durante semanas prepararon las coreografías para este evento patrio.
Con mensajes de “Cuidamos hoy para tener un mañana mejor”, las pequeñas niñas, con sus hula hoop, dejaron un mensaje para cuidar el agua y el medio ambiente.
Representando al Indio Lempira en su frente, esta pequeña captó la atención con sus tiernos ojos, gracia y su belleza.
Con un vestido blanco elegante, Sayli Alvarado salió a representar a la Escuela Primero de Febrero como reina del centro educativo.
El espectáculo de las bandas dio un gran ambiente a las calles, demostrando su tiempo de práctica cada tarde en sus colegios.
“Ex suegra, la amo”, dice un curioso mensaje en uno de los bombos de un estudiante de la banda, algo que no pasó desapercibido.
Y, por supuesto, el encanto de las maestras también se robó la atención de las cámaras de EL HERALDO.
Con vestuario de los colores de la bandera y los símbolos patrios, esta docente destacó en los desfiles de este 14 de septiembre.