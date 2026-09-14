Color y fervor patrio engalanan los desfiles patrios en San Pedro Sula este lunes

Color y fervor patrio marcan los desfiles escolares realizados en San Pedro Sula, donde los estudiantes rindieron homenaje a Honduras. Estas son las hermosas imágenes de los pequeñines y sus atuendos.
Con entusiasmo y orgullo patrio, los pequeños estudiantes participaron en los desfiles a pocas horas de la celebración de la independencia de Honduras.
Los trajes típicos fueron protagonistas de la jornada, con diseños llenos de creatividad y elementos representativos de la cultura hondureña.
La creatividad de los estudiantes quedó plasmada en cada uno de los atuendos y presentaciones preparadas para celebrar la independencia patria.
El pequeño Josué Cerrato de la Escuela Presentación Centeno nos conquistó con su espontaneidad e ingenio.
Niños y niñas participaron con entusiasmo en las actividades cívicas que anticipan la celebración de los 205 años de independencia de Honduras.
Los colores azul y blanco estuvieron presentes en diferentes momentos de los desfiles escolares que recorrieron sectores de San Pedro Sula.
La cultura hondureña tomó las calles a través de los trajes típicos, las presentaciones artísticas y la participación de los estudiantes sampedranos.
Cada presentación aportó un toque de creatividad a los desfiles escolares, en una jornada marcada por la identidad y el orgullo de ser hondureño.
Las familias acompañaron la celebración y observaron las diferentes presentaciones preparadas por los centros educativos de San Pedro Sula.
Música, movimiento y color acompañaron el paso de los estudiantes durante los desfiles previos a la celebración de la independencia.
Los estudiantes del Luis Landa mostraron su talento y entusiasmo en las diferentes presentaciones realizadas durante la jornada cívica.
Los pequeños protagonistas desfilaron con energía, demostrando entusiasmo durante las actividades conmemorativas por la independencia nacional.
Las hermosas pomponeras pusieron ritmo y color a la jornada con sus presentaciones durante los desfiles escolares en San Pedro Sula.
Las palillonas destacaron por sus brillantes atuendos y coordinadas presentaciones frente a las familias que presenciaron los desfiles.