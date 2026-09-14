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Color y fervor patrio engalanan los desfiles patrios en San Pedro Sula este lunes

Trajes típicos artísticos, bandas, pomponeras, palillonas y la energía de los niños marcaron una jornada en la que las nuevas generaciones rindieron homenaje a la identidad y cultura hondureña.

  • Actualizado: 14 de septiembre de 2026 a las 08:31
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Color y fervor patrio marcan los desfiles escolares realizados en San Pedro Sula, donde los estudiantes rindieron homenaje a Honduras. Estas son las hermosas imágenes de los pequeñines y sus atuendos.

 Fotos: Yoseph Amaya/EL HERALDO.
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Con entusiasmo y orgullo patrio, los pequeños estudiantes participaron en los desfiles a pocas horas de la celebración de la independencia de Honduras.
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Los trajes típicos fueron protagonistas de la jornada, con diseños llenos de creatividad y elementos representativos de la cultura hondureña.
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La creatividad de los estudiantes quedó plasmada en cada uno de los atuendos y presentaciones preparadas para celebrar la independencia patria.
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El pequeño Josué Cerrato de la Escuela Presentación Centeno nos conquistó con su espontaneidad e ingenio.

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Niños y niñas participaron con entusiasmo en las actividades cívicas que anticipan la celebración de los 205 años de independencia de Honduras.
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Los colores azul y blanco estuvieron presentes en diferentes momentos de los desfiles escolares que recorrieron sectores de San Pedro Sula.
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La cultura hondureña tomó las calles a través de los trajes típicos, las presentaciones artísticas y la participación de los estudiantes sampedranos.
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Cada presentación aportó un toque de creatividad a los desfiles escolares, en una jornada marcada por la identidad y el orgullo de ser hondureño.
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Las familias acompañaron la celebración y observaron las diferentes presentaciones preparadas por los centros educativos de San Pedro Sula.
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Música, movimiento y color acompañaron el paso de los estudiantes durante los desfiles previos a la celebración de la independencia.
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Los estudiantes del Luis Landa mostraron su talento y entusiasmo en las diferentes presentaciones realizadas durante la jornada cívica.
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Los pequeños protagonistas desfilaron con energía, demostrando entusiasmo durante las actividades conmemorativas por la independencia nacional.
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Las hermosas pomponeras pusieron ritmo y color a la jornada con sus presentaciones durante los desfiles escolares en San Pedro Sula.
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Las palillonas destacaron por sus brillantes atuendos y coordinadas presentaciones frente a las familias que presenciaron los desfiles.
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