¿De qué murió Javier Talavera, director del Instituto Nacional Agrario?

La mañana de este 13 de septiembre se dio la noticia del fallecimiento de Javier Talavera, director del Instituto Nacional Agrario (INA). ¿De qué murió? Esto es lo que informaron desde el gobierno.
Axel González, director de comunicaciones del INA, informó muy temprano que Talavera murió por causas naturales derivadas de complicaciones de salud en la noche del sábado.
Talavera presentó afectaciones de salud durante la noche del sábado y por ello fue trasladado a un centro médico desde el sábado en horas de la noche.
Desde el INA informaron la pérdida y de inmediato otras instituciones estatales se sumaron a las notas de duelo por el fallecimiento de Talavera, quien era abogado.
En tanto, Héctor Ordóñez, director de comunicaciones del gobierno de Nasry Asfura, brindó más detalles sobre las razones de la muerte tras haberse comunicado con la familia.
Ordóñez manifestó que Talavera sufrió de un infarto tras haberse complicado de salud, por lo que, hasta el momento, se sabe que fue una muerte natural.
Talavera, abogado de profesión, fue juramentado como el titular del INA el 12 de marzo, por lo que su tiempo al mando de la institución apenas alcanzó los seis meses.
Antes de liderar el INA, Talavera se desempeñó como asesor legal entre 2022 y 2025, participando en diferentes espacios institucionales vinculados a la gestión de la conflictividad territorial.
La muerte de Javier Talavera se dio en un centro médico de Tegucigalpa tras haber acudido desde el sábado en la noche y sufrir de un infarto.
Talavera era oriundo de la comunidad de Quebrada de Arena, Tocoa, en el departamento de Colón.