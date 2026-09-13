A 50 años de su hallazgo, Copán buscará nuevos tesoros mayas con drones

Mapeo encontrará hallazgos no detectados hace 50 años. Nakamura, quien lleva varias décadas trabajando en Copán, asegura que ahora «nosotros queremos hacer otro tipo de mapa de todo el valle, pero ya no vamos a estar caminando, sino que lo vamos a hacer utilizando un helicóptero no tripulado (dron), colocando un aparato que se llama LiDAR», el cual sobrevuela el lugar a una altura que oscila entre los 80 y 100 metros.