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Escuelas inundan de color y fervor patriótico las calles de San Pedro Sula

Cientos de niños desfilan por las calles de San Pedro Sula este domingo 13 de septiembre, en honor del 205 Aniversario de Independencia de Honduras

  • Actualizado: 13 de septiembre de 2026 a las 10:03
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Este domingo 13 de septiembre, cientos de estudiantes de prebásica desfilan por las principales calles de San Pedro Sula, con la finalidad de celebrar los 205 años de independencia patria. A continuación las imágenes del colorido ambiente que se vive.

Foto: Moisés Valenzuela / Grupo OPSA
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La cita comenzó desde tempranas horas. Mientras que algunos pequeños desfilaron con su uniforme, otros estrenaron atuendos alusivos a la ocasión.

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El recorrido se llenó de detalles como pompones, pancartas hechas a mano y los distintivos de cada jardín de niños.

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La ruta inició desde las antiguas instalaciones del Ferrocarril Nacional, en la primera calle y primera avenida.

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Los niños avanzan a paso firme, mientras familiares y docentes les siguen de cerca durante la jornada.

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Este recorrido de prebásica es apenas el arranque de la agenda programada para el próximo martes 15 de septiembre, fecha en el que se realizan los actos oficiales en honor a la patria.

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El Comité Cívico Interinstitucional Permanente, conocido como COCIP, es el encargado de coordinar toda la programación de los desfiles que se extenderán hasta el 15 de septiembre.

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De acuerdo con lo emitido por las autoridades, las siguientes jornadas de desfiles tendrán su punto de partida en la tercera avenida y sexta calle será el lugar donde arranquen los desfiles de educación básica y media, según lo establecido por el COCIP.

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Ese tramo del calendario abrirá con un bloque protocolario que incluye a la Escolta de Banderas, las autoridades del COCIP, la Academia de Policía y representantes de las fuerzas vivas de San Pedro Sula.

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Después de ese primer contingente vendrá lo más numeroso, decenas de centros educativos, tanto públicos como privados, que se sumarán al desfile para conmemorar los 205 años de independencia.

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Solo en el nivel básico se espera la participación de más de 20 centros educativos. Encabezarán ese bloque el CEBNG Galileo, el CEBNG Enmanuel, el CEBG República de Colombia y el CEBNG Campamento de Judá.

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El turno final quedará para las instituciones de educación media, entre ellas el CEMNG Kiddy Kat Morazanni, el CEMNG María Auxiliadora, el CEMNG Rey Jesús y el CEMNG República de Honduras, encargadas de cerrar el desfile.

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