Palillonas y pomponeras ponen ritmo y color en desfiles escolares en SPS

Las palillonas derrocharon alegría y entusiasmo durante los desfiles patrios de este sábado en la capital industrial de Honduras. Aquí su recorrido.
Con sus coloridos trajes y amplias sonrisas, las estudiantes llenaron de alegría las calles durante la jornada.
Las pomponeras cautivaron a los asistentes con sus coreografías durante los desfiles de este sábado.
El color y la energía de las palillonas fueron protagonistas en las actividades patrias.
Las estudiantes avanzaron por las calles al ritmo de la música de ls bandas que los acompañaron, mostrando sus habilidades y entusiasmo.
Las pomponeras a su corta edad aportaron dinamismo y alegría a los desfiles con sus vistosos atuendos y movimientos.
Pese al fuerte solo, el color y tradición marcaron la participación de las palillonas durante la jornada patria.
Las estudiantes lucieron sus trajes típicos con orgullo mientras participaban en los desfiles previos al 15 de septiembre.
Con sus pompones y coreografías, las jóvenes animaron a los espectadores que presenciaron los desfiles.
Las palillonas y pomponeras protagonizaron una colorida jornada en la que el fervor patrio se mezcló con alegría y música.