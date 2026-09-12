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Palillonas y pomponeras ponen ritmo y color en desfiles escolares en SPS

Las estudiantes participaron con entusiasmo en las actividades patrias, aportando ritmo y emoción a la celebración desarrollada en San Pedro Sula.

  • Actualizado: 12 de septiembre de 2026 a las 14:44
Palillonas y pomponeras ponen ritmo y color en desfiles escolares en SPS
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Las palillonas derrocharon alegría y entusiasmo durante los desfiles patrios de este sábado en la capital industrial de Honduras. Aquí su recorrido.

 Fotos: Héctor Paz/EL HERALDO.
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Con sus coloridos trajes y amplias sonrisas, las estudiantes llenaron de alegría las calles durante la jornada.
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Las pomponeras cautivaron a los asistentes con sus coreografías durante los desfiles de este sábado.
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El color y la energía de las palillonas fueron protagonistas en las actividades patrias.
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Las estudiantes avanzaron por las calles al ritmo de la música de ls bandas que los acompañaron, mostrando sus habilidades y entusiasmo.
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Las pomponeras a su corta edad aportaron dinamismo y alegría a los desfiles con sus vistosos atuendos y movimientos.
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Pese al fuerte solo, el color y tradición marcaron la participación de las palillonas durante la jornada patria.
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Las estudiantes lucieron sus trajes típicos con orgullo mientras participaban en los desfiles previos al 15 de septiembre.
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Con sus pompones y coreografías, las jóvenes animaron a los espectadores que presenciaron los desfiles.
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Las palillonas y pomponeras protagonizaron una colorida jornada en la que el fervor patrio se mezcló con alegría y música.
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