Los más pequeños rinden homenaje a la Patria en su 205 aniversario de Independencia

Los más pequeñines se sumaron a la conmemoración de los 205 años de Independencia de Honduras vistiendo sus mejores trajes y mostrando su talento musical en San Pedro Sula. Más fotos a continuación.
A pocos días del 15 de septiembre, Día de la Independencia de Honduras, este sábado decenas de alumnos de centros educativos de prebásica salieron a desfilar por las calles de la ciudad industrial.
Desde horas tempranas los estudiantes llegaron con sus trajes de gala para ser parte del espectáculo y encantar a los transeuntes.
Chicos y chicas se prepararon por varias semanas para coordinar su representación en honor a la Patria.
Los trajes típicos no podían faltar en estos desfiles. Niños representando la figura del "indio valiente" y niñas como "la india bonita".
Este chico llamó la atención su traje alusivo al cacique Lempira, símbolo de resistencia, valentía y heroismo en el país.
Los desfiles no se limitan solo a trajes típicos. Un ejemplo de ello son estas niñas que representan a hadas de color rosa.
De igual forma, otras niñas sobresalieron con sus vestidos que destacan por su originalidad, tal como esta chica y su vestido de flores.
Los dotes musicales de los más pequeños fueron expuestos ante los espectadores, regalando melodías.
De igual forma, los pequeños marchantes destacaron por trajes elegantes, tales como esta chica vestida de blanco y portando una tiara en su cabeza.
Las pomponeras también estuvieron presentes en la antesala de los desfiles patrias, mostrando su disciplina en cada movimiento y paso.
Tampoco podían faltar los cuadros de palillonas de alumnas de prebásica, danzando al compás de la música de las bandas de guerra.
No solo Honduras celebrará sus fiestas patrias el próximo martes. También se suman a los festejos los países hermanos de El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica.
Los chicos y sus padres se llevarán consigo hermosos recuerdos de estos desfiles, quedando estos momentos plasmados en fotografías.
Con sus baquetas en mano para hacer sonar sus tambores marchaban estos chicos del Jardín de Niños Ana Rosa Zerón.
También aparecieron niños y niñas luciendo los destacados trajes folclóricos, de los cuales muchos de ellos son elaborados con tela de manta.
Otra moda que se ha venido popularizando en los desfiles de los pequeños son los trajes de animales de todo tipo. Desde mamíferos, aves, hasta reptiles.
En estos trajes de animalitos varios niños le sacan una sonrisa a los adultos por la ternura que reflejan.
A su vez, se hicieron presentes los estudiantes de excelencia académica, participando en los desfiles con su traje de gala similar al de los cadetes.
Año con año la gama de trajes se va volviendo más amplia en los desfiles de prebásica. Además de palillonas, cadetes, bandas marciales y pomponeras, otros estudiantes se visten de profesiones importantes. Un ejemplo es este chico con su traje de bombero.