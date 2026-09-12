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Trajes típicos, folclore y fervor patrio se apoderan de las calles de San Pedro Sula

Los estudiantes representaron tradiciones del folclore nacional y a las cinco repúblicas de Centroamérica, acompañados por el sonido de redoblantes.

  • Actualizado: 12 de septiembre de 2026 a las 11:39
Trajes típicos, folclore y fervor patrio se apoderan de las calles de San Pedro Sula
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Escolares sampedranos llenan de color y fervor patrio las calles de la ciudad, como parte de las actividades previas al 15 de septiembre, con sus trajes típicos.

Fotos: Héctor Paz/EL HERALDO.
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Los pequeños estudiantes lucieron coloridos trajes típicos hondureños durante los recorridos realizados este sábado en San Pedro Sula.
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Vestidos de inditos, los escolares representaron parte de las tradiciones y el folclore de Honduras en el preámbulo de las fiestas patrias.
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Las niñas también participaron con entusiasmo en las actividades patrias, algunas caracterizadas como reinas de las flores.
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Con sus trajes típicos y atuendos alusivos a la cultura hondureña, los estudiantes rindieron homenaje a la patria en vísperas del aniversario de independencia.
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El sonido de los redoblantes acompañó el recorrido de los estudiantes por las calles sampedranas, marcando el paso de los desfiles escolares.
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Los escolares participaron con entusiasmo en las actividades previas al 15 de septiembre, una fecha que reúne a los hondureños en torno al fervor patrio.
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Los coloridos atuendos de los estudiantes destacaron durante los recorridos de este sábado en San Pedro Sula, donde el folclore fue protagonista.
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Pequeños estudiantes representaron las tradiciones hondureñas a través de sus vestimentas y presentaciones durante las actividades de independencia.
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Las calles de San Pedro Sula se vistieron de colores patrios con la participación de alumnos de diferentes centros educativos.
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Los estudiantes también evocaron la historia y cultura de Centroamérica, como parte de las representaciones preparadas para las celebraciones patrias.
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Las cinco repúblicas de Centroamérica estuvieron presentes en las representaciones de los escolares, quienes desfilaron durante la jornada.
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Entre redoblantes, trajes típicos y representaciones culturales, los escolares anticiparon las celebraciones del 15 de septiembre.
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El entusiasmo de los niños y niñas se hizo evidente durante los recorridos escolares, en los que la cultura y las tradiciones fueron protagonistas.
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San Pedro Sula comenzó a vivir el ambiente de las fiestas patrias con los recorridos de los escolares, a pocos días del 205 aniversario de independencia.
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