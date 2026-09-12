Trajes típicos, folclore y fervor patrio se apoderan de las calles de San Pedro Sula

Escolares sampedranos llenan de color y fervor patrio las calles de la ciudad, como parte de las actividades previas al 15 de septiembre, con sus trajes típicos.
Los pequeños estudiantes lucieron coloridos trajes típicos hondureños durante los recorridos realizados este sábado en San Pedro Sula.
Vestidos de inditos, los escolares representaron parte de las tradiciones y el folclore de Honduras en el preámbulo de las fiestas patrias.
Las niñas también participaron con entusiasmo en las actividades patrias, algunas caracterizadas como reinas de las flores.
Con sus trajes típicos y atuendos alusivos a la cultura hondureña, los estudiantes rindieron homenaje a la patria en vísperas del aniversario de independencia.
El sonido de los redoblantes acompañó el recorrido de los estudiantes por las calles sampedranas, marcando el paso de los desfiles escolares.
Los escolares participaron con entusiasmo en las actividades previas al 15 de septiembre, una fecha que reúne a los hondureños en torno al fervor patrio.
Los coloridos atuendos de los estudiantes destacaron durante los recorridos de este sábado en San Pedro Sula, donde el folclore fue protagonista.
Pequeños estudiantes representaron las tradiciones hondureñas a través de sus vestimentas y presentaciones durante las actividades de independencia.
Las calles de San Pedro Sula se vistieron de colores patrios con la participación de alumnos de diferentes centros educativos.
Los estudiantes también evocaron la historia y cultura de Centroamérica, como parte de las representaciones preparadas para las celebraciones patrias.
Las cinco repúblicas de Centroamérica estuvieron presentes en las representaciones de los escolares, quienes desfilaron durante la jornada.
Entre redoblantes, trajes típicos y representaciones culturales, los escolares anticiparon las celebraciones del 15 de septiembre.
El entusiasmo de los niños y niñas se hizo evidente durante los recorridos escolares, en los que la cultura y las tradiciones fueron protagonistas.
San Pedro Sula comenzó a vivir el ambiente de las fiestas patrias con los recorridos de los escolares, a pocos días del 205 aniversario de independencia.