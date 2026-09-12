Solicitan arresto domiciliario para Iván Velásquez, exgerente de Koriun

El exgerente de Koriun Inversiones, Ivan Velásquez, enfrenta un proceso penal por lavado de activos luego de que el Ministerio Público (MP) detectara indicios de captación irregular de dinero, ya que la empresa operaba sin autorización de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros (CNBS).
Tras ser intervenidos, Velásquez fue enviado a prisión preventiva en mayo de 2025, acusado inicialmente de lavado de activos, desobediencia y tenencia ilegal de armas.
No obstante, tras 18 meses de enfrentar arresto domiciliario con vigilancia policial, los abogados defensores sostienen que Velásquez "corre peligro mientras permanece recluido en un módulo de máxima seguridad".
La defensa de Velásquez sostiene que existen condiciones para sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario, y asegura que su representado "continuará compareciendo ante las autoridades mientras avance el proceso penal".
La defensa también apeló al principio de independencia judicial y manifestó confianza en que la solicitud para sustituir la prisión preventiva sea resuelta por el órgano jurisdiccional sin interferencias externas.
El 23 de abril de 2025, el Ministerio Público, allanó la sede principal de Koriun en Choloma y las sucursales de Juticalpa, Santa Bárbara, Choluteca, Copán, y Danlí, además de la vivienda de Iván Velásquez.
Durante los allanamientos, las autoridades encontraron L125 millones en la vivienda de Iván Velásquez; L 51.7 millones en la sede de Koriun en Choloma; L62.9 millones en Juticalpa; L58.4 millones en Santa Bárbara; L50.7 millones en Choluteca; de L8 millones en La Entrada, Copán, y L1.5 millones en Danlí.
Tras la intervención de Koriun, las autoridades anunciaron un proceso para devolver a los inversionistas parte del dinero localizado en las cuentas bancarias de la empresa, bajo supervisión de la CNBS y la Fiscalía.
La devolución de los fondos se convirtió en una de las principales demandas de los inversionistas de Koriun, quienes buscaban recuperar el dinero que habían entregado a la empresa antes de su intervención.
Sin embargo, la defensa ahora busca que Velásquez continúe el proceso desde su vivienda. La solicitud plantea arresto domiciliario con vigilancia policial mientras aseguran que el exgerente continuará a la disposición de las autoridades judiciales.